Von Reinhold Budde

Brakel (WB). Auf seiner Jahreshauptversammlung hat der Werbering Brakel einen neuen ersten Vorsitzenden vorgestellt. Turnusmäßig tritt regelmäßig jährlich ein neues Mitglied an der Spitze. Orthopädie-Schumachermeister Rainer Schäfers vertritt den Werbering jetzt als Vorsitzender. An seiner Seite agieren Bernhard Fischer, Michael Bunge und der ehemalige Vorsitzende Markus Härmens als Stellvertreter und Peter Frischemeier als Geschäftsführer der Kaufmannschaft.

Simone Schulz und Matthias Lücke sind beide als Stellvertreter ausgeschieden. Sie stehen aber mit Ratschlägen dem Vorstand weiter zur Verfügung. „Vor allem Simone wird weiterhin beratend zur Seite stehen, ist ‚Brakel blüht auf‘ ja schließlich ihr Kind“, sagte Rainer Schäfers. Gemeinsam bedankte sich der Vorstand für die geleistete Arbeit der beiden im Vorstand.

Jens Sander und Monika Sünkeler haben als Kassenprüfer die Bücher von Schatzmeister Alexander Frewer geprüft und als korrekt bewertet. Alle drei bleiben für ein weiteres Jahr im Amt.

Stadtstrand im Sommer

Der Werbering organisiert regelmäßig kleinere und größere Veranstaltungen und Aktionen.

„Der Auftakt ist nach den ‚Rote Prozent-Wochen‘ im Januar ‚Brakel blüht auf‘ im März“, sagte der neue Vorsitzende Rainer Schäfers. Es folgen das Stadtfest (21. bis 24. Mai), der Annentag (31. Juli bis 3. August), der Michaelismarkt (10. und 11. Oktober) und der Nikolausmarkt (3. bis 6. Dezember), die in enger Zusammenarbeit zusammen mit der Stadtverwaltung organisiert werden.

Zum dritten Mal veranstaltet wird dieses Jahr der Stadtstrand vor dem Rathaus vom 14. August bis zum 27. September. „Nach einem tollen Start 2018 bei herrlichem Wetter zogen im vergangenen Jahr doch mehr Regenwolken über Brakel, als uns lieb war. Das Konzept mit Kinderunterhaltung, Dinner in White und der Bühne, die für alle offen ist, überzeugt uns nach wie vor und deshalb wird es den Stadtstrand auch wieder geben“, sagte Werbering-Geschäftsführer Peter Frischemeier. Der 1. City-Biathlon sei sehr angenommen worden und werde dieses Jahr, am 23. August, ein noch größerer Erfolg werden, ist sich Frischemeier sicher.

Brakel zieht Frauen an

„Wir überlegen, ob wir noch ein paar neue Aktionen in das Jahresprogramm einbauen“, sagte Rainer Schäfers. Möglich seien eine zweite Rote-Prozent-Woche im Juli oder „Brakel im Herbst“ sowie „Brakel zieht Frauen an“, weil wir in Brakel einige attraktive Geschäfte für Damenmode haben“, wie Schäfers betonte. „Auf jeden Fall setzen die Geschäftsinhaber des Werberings weiter auf Qualität. Klar bieten wir auch unseren Kunden bei Sonderaktionen Nachlässe an, aber der Fokus liegt eindeutig auf unserem guten Service und der guten Qualität, die wir in unseren inhabergeführten Fachgeschäften bieten können“, sagte der Vorsitzende.

Baustellen-Party im April

Aufgrund der Baustelle am Thy werden sich auch dieses Jahr die ansässigen Geschäftsleute zusammentun und einige Aktionen planen. „Die Verständigung und Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedern des Werberings klappt auf kurzen Wegen ganz hervorragend und auch der Draht zum Rathaus ist optimal“, sagte Rainer Schäfers. So wird es am 30. April eine Baustellen-Party geben.

Beschlossen wurde auf der Jahreshauptversammlung eine Beitragserhöhung. „Seit Einführung des Euros haben wir den Beitrag nicht erhöht. Momentan zahlen Firmen mit weniger als zehn Mitarbeitern 120 Euro Jahresbeitrag. Ich würde 150 Euro vorschlagen. Firmen mit mehr als zehn Mitarbeitern zahlen bislang 240 Euro, 300 Euro pro Jahr halte ich für angemessen“, sagte Schäfers.