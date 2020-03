Von Marius Thöne

Brakel (WB). Das Kolping-Berufsbildungswerk in Brakel will künftig mehr Lagerfachhelfer und Fachlageristen ausbilden. Die Verantwortlichen gehen vor dem Hintergrund der geplanten Amazon-Logistikzentren in Paderborn und Belle von einer höheren Nachfrage nach Fachkräften am Arbeitsmarkt aus.

Als erster Schritt ist ein Ausbau des Ausbildungsbereiches Lager auf dem Campus am Tegelweg vorgesehen. Dort sollen neue Palettenregale entstehen, die mit einer so genannten Ameise oder einem Gabelstapler beschickt werden können. Tobias Beckmann, Ausbildungsleiter beim Bildungswerk, hofft, dass Amazon auch Kooperationsbetrieb der Brakeler Einrichtung wird. „Wir werden zu gegebener Zeit Kontakt aufnehmen“.

Das Kolping-Berufsbildungswerk in Brakel bildet derzeit 116 lernschwache Schüler in so genannten Fachpraktiker-Berufen aus. „Diese Berufsbilder haben einen hohen Praxisanteil, die Theorie ist dafür reduziert“, erläutert Dr. Christiane Mateika, in der Einrichtung für die Koordination Berufliche Bildung zuständig.

26 unterschiedliche Berufe

Gut 80 Schüler leben im hauseigenen Internat. Die Palette der Berufsfelder reicht vom Verkauf, über Metallbau, Holztechnik, Farbtechnik, Ernährung und Hauswirtschaft bis hin zu Gartenbau und Gebäudereinigung – insgesamt gibt es 26 unterschiedliche Berufe. Das Angebot wird immer wieder an die Bedürfnisse des Arbeitsmarktes angepasst. Es liegt vornehmlich im Handwerk.

Finanziert wird das Berufsbildungswerk von der Agentur für Arbeit. Nach Angaben von Tobias Beckmann haben die Schüler nach Abschluss der Ausbildung gute Chancen auf einen Job. Etwa 90 bis 95 Prozent würden vermittelt. Besonders gefragt seien derzeit Fachpraktiker für Gebäudereinigung. Einer von ihnen ist Thedosios Arabatzis (21) aus Bielefeld. Er wird nach dem Abschluss seiner Ausbildung in Brakel in seiner Heimatstadt als Gebäudereiniger anfangen.

Thedosios Arabatzis (21, links) lernt von Ausbilder Sebastian Rieck (33) das Gebäudereinigerhandwerk. Foto: Marius Thöne Thedosios Arabatzis (21, links) lernt von Ausbilder Sebastian Rieck (33) das Gebäudereinigerhandwerk. Foto: Marius Thöne

Ausgebaut hat das Berufsbildungswerk kürzlich auch den Metall- und Baubereich und nach einem 800.000-Euro-Landeszuschuss gut eine Million Euro in neue Maschinen investiert, darunter CNC-Maschinen, ein Bagger und ein Radlader mit Elektro-Antrieb.

Hilfskräfte für Altenpflege werden ausgebildet

Um mitzuhelfen, den Fachkräftemangel in der Pflege zu verringern, wird seit Kurzen auch der so genannte „Fachpraktiker für personenbezogene Serviceleistungen“ ausgebildet. Hinter der sperringen Berufsbezeichnung steckt eine Hilfskraft für die Altenpflege. Sie kann einfache Speisen herstellen, beim An- und Auskleiden helfen sowie Beschäftigungsangebote organisieren.

Vorgesehen ist ab Sommer auch eine Kooperation mit der Katholischen Hospitalvereinigung, bei der Absolventen der Praktiker-Ausbildung über 120 Stunden eine Zusatzqualifikation erwerben können, um beispielsweise auch Fieber- und Blutdruck messen zu dürfen. Die dreijährige Ausbildung endet mit einer Prüfung vor der Landwirtschaftskammer. „Angesichts des Fachkräftemangels in der Pflege sind wir froh, dass die Kammer diesen Ausbildungsgang genehmigt hat“, sagt Christiane Mateika.

In Nordrhein-Westfalen gibt es seit 40 Jahren 52 Berufsbildungswerke, die jungen Menschen mit Beeinträchtigungen den Weg ins Berufsleben ermöglichen möchten. Brakel hat den Förderschwerpunkt Lernen. Am Tegelweg werden also lernschwächere Schüler ausgebildet. Zur Einrichtung gehört auch ein öffentliches Café.