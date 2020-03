Brakel (WB). Jede Schwangerschaft verändert das ganze Leben. Entsprechend viele Fragen haben werdende Eltern, aber auch Omas, Opas und Geschwister. Ansprechpartner finden sie in der Schwangerschaftsberatung der Caritas im Kreis Höxter. Seit 20 Jahren berät, begleitet und unterstützt die Beratungsstelle Eltern – mehr als 4000 waren es in den zwei Jahrzehnten.

Den runden Geburtstag feiert die Caritas mit vielen Informationsveranstaltungen und einer Ausstellung.

Caritas-Vorstand gratuliert

Michaela Aisch und Mechthild Fernhomberg sind Beraterinnen in der Schwangerschaftsberatung. 315 Klienten haben die beiden Diplom-Sozialpädagoginnen im vergangenen Jahr unterstützt und begleitet. Durchschnittlich vier bis fünf Mal kommen die Ratsuchenden zu ihnen – die meisten sind Frauen. „Es sind aber immer häufiger Paare darunter oder auch werdende Väter, die uns alleine aufsuchen“, sagt Michaela Aisch.

„Wir sind froh, dass wir seit 20 Jahren den werdenden Eltern und jungen Familien eine profunde und fachlich kompetente Beratung bieten können“, sagt Caritas-Vorstand Thomas Rudolphi. Er gratuliert den Beraterinnen Michaela Aisch und Mechthild Fernhomberg und dankt auch den vielen Unterstützerinnen der Beratungsstelle.

Wie gefragt und wie notwendig die Beratungsstelle ist, zeigt sich an der Zahl der Klienten. Die Zahl der Elternzeit-, Elterngeld- und Kindergeldberatungen hat zugenommen. Oft geht es um sozialrechtliche Ansprüche, aber auch um psychische Erkrankungen, Suchtprobleme und Überschuldung. Die Schwangerschaftsberatung kann finanzielle Mittel der „Bundesstiftung Mutter und Kind“ vergeben und hat zusätzlich die Möglichkeit, Familien mit Geldern aus dem Bischofsfonds zu unterstützen.

Netzwerk von Fachleuten

Es ist ein großer Vorteil, dass sich die Beratungsstelle auf ein Netzwerk von Fachleuten stützen kann. Im Caritasverband arbeitet die Schwangerschaftsberatung beispielsweise mit der Familienpflege und der Kurberatung zusammen sowie mit dem Sozialpsychiatrischen Dienst und der Suchtberatung, der Erziehungsberatung, Frühförderung und der Migrationsberatung. „Wir haben eine Türöffnerfunktion zu den verschiedenen Diensten“, sagt Mechthild Fernhomberg. Auch mit dem Jugendamt, der Diakonie, den Frühen Hilfen und vielen anderen im Kreis Höxter bestehen gute Verbindungen.

Die breite Vernetzung hilft, weil die Frauen und Männer, die die Schwangerschaftsberatung aufsuchen, die unterschiedlichsten Anliegen, Sorgen und Probleme mitbringen. Verunsicherung und Zweifel bleiben nicht aus – oft schon vor der Geburt. Einigen Frauen wird von Ärzten geraten, dass sie sich einer vorgeburtlichen Diagnostik unterziehen sollen, die nach möglichen Fehlbildungen und erblich bedingten Erkrankungen sucht. Auch in dieser Situation finden die Frauen Beratung und Unterstützung bei den Beraterinnen.

Unterstützung

Michaela Aisch und Mechthild Fernhomberg erleben in der Beratung auch immer wieder die tiefe Trauer nach einer Totgeburt. 17mal suchten Eltern im Jahr 2019 aus diesem Grund die Schwangerschaftsberatung auf. Über ihre Gefühle können sie sich häufig erst in der Beratung aussprechen. Eine Herausforderung ist auch eine Frühgeburt. „Oft ist das ein Schock“, sagt Mechthild Fernhomberg. Die Eltern bangen um das Leben ihres Kindes, sie wissen nicht, wie die Zukunft aussieht und müssen ihren Alltag komplett umkrempeln, um ihr Kind zu umsorgen.

Die Beratungsstelle kann mit allen möglichen Fragestellungen, die eine Familie betreffen, auch schon vor der Schwangerschaft aufgesucht werden – beispielsweise mit einem unerfüllten Kinderwunsch. Bis zum dritten Lebensjahr des Kindes werden alle nach der Geburt auftretenden Fragen begleitet. „Wir tun alles, um die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass es bei der Geburt eines kleinen Kindes wirklich heißt: Willkommen im Leben“, sagen die beiden Caritas-Beraterinnen: „Und wir lassen die Familien auch danach nicht allein.“

Die Schwangerschaftsberatung bietet aus Anlass der Gründung vor 20 Jahren noch häufiger als in den Jahren zuvor Informationsveranstaltungen an. Ohnehin sind die Beraterinnen oft in Schulen unterwegs oder halten Vorträge. „Willkommen im Leben“ ist der Titel einer Ausstellung über die katholische Schwangerschaftsberatung, die im Herbst gezeigt wird. Im Sommer wird ein Geschwisterkursus angeboten.