Von Reinhold Budde

Brakel (WB). Seit vielen Jahren veranstaltet die Schlossbrauerei Rheder das weit über die Stadtgrenzen hinaus beliebte Hoffest. In diesem Jahr sollte es am Sonntag, 26. April, soweit sein.

„Aufgrund der wachsenden Verbreitung von Covid-19 haben wir uns nach Absprache mit dem Bürgermeister der Stadt dazu entschieden, unser alljährliches, beliebtes Hoffest abzusagen. Ob wir das Hoffest nachholen, werden wir erst entscheiden, wenn ein Ende des Ausnahmezustands in Sicht ist“, sagte Günter Haas, Geschäftsführer Vertrieb und Marketing der Brauerei, während einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz am Dienstag.

Weitere Fest-Absagen belasten die Brauerei

2000 Besucher vergnügen sich sonst beim Hoffest in Rheder, und die Absage fiel auch Markus Lopsien, technischer Geschäftsführer, sichtlich schwer. Noch schwerer wiegt der Umstand, dass weitere Feste abgesagt werden müssen und auch die Kneipen derzeit geschlossen sind. Denn das Schankbiergeschäft macht ungefähr 50 Prozent des Umsatzes der Brauerei aus. „Die vergangenen rückläufigen Jahre sind vorbei. Wir haben 2019 die Trendwende geschafft und sind positiv ins neue Jahr gegangen“, sagte Günter Haas.

Investiert wurde auch in die Modernisierung der Brauereimaschinen: „Wir werden auch in diesem Jahr weiter modernisieren, zumindest aus heutiger Sicht. Das kann sich natürlich auch ändern, falls die Coronakrise länger andauert als gedacht“, sagte Markus Lopsien.

Noch keine Kurzarbeit angemeldet

„Ich hoffe, dass wir jetzt alle diszipliniert sind und die behördlichen Maßnahmen ernst nehmen. Vielleicht können wir dann im Sommer wieder das öffentliche Leben mit all seinen schönen Seiten und Veranstaltungen genießen“, sagte Günter Haas. Kurzarbeit sei für die 19 Beschäftigten der Schlossbrauerei kein Thema.

„Ein großes Thema ist aber die Gesundheitsvorsorge. Darum wird bei jedem Mitarbeiter, der am Morgen kommt, die Temperatur gemessen. Liegt diese bei mehr als 37,5 Grad, wird der Mitarbeiter sofort nach Hause geschickt“, sagt Markus Lopsien.

Getränkelieferung bis vor die Haustür

Die Brauerei sei weiterhin voll lieferfähig und ist montags bis donnerstags von 7 bis 15.45 Uhr sowie freitags von 7 bis 12 Uhr unter den bekannten Telefonnummern erreichbar.

Einige Getränkehändler liefern die Produkte der Brauerei bis vor die Tür: Getränke Hoblitz aus Brakel, Getränkehandel Rehrmann aus Erkeln, Getränke Hillebrand aus Gehrden, Getränke Heinemann aus Bad Driburg, Getränkehandel Bach aus Borgentreich-Natingen, Getränkehandel Witt aus Beverungen-Rothe.

Spende für Jugendfreizeitstätte

Während der Pressekonferenz wurde auch Positives berichtet: Die Schlossbrauerei hatte im Februar die Aktion „Sie genießen, wir spenden“ durchgeführt. Von jeder verkauften Kiste St. Annen und Rheder Pils gingen 1,50 Euro in einen Spendentopf zugunsten der Jugendfreizeitstätte Brakel.

Dort wird momentan ein Außenfahrstuhl gebaut, damit auch Menschen mit Handicap problemlos in den großen Saal im ersten Stock gelangen können. Von der Brauerei konnte Leiterin Ingrid Roland am Dienstag einen symbolischen Scheck in Höhe von 1000 Euro entgegennehmen. „Wir produzieren in der Region für die Region und fühlen uns mit den Menschen hier sehr verbunden. Daher war klar, dass das Geld in der Region bleibt“, sagte Günter Haas.

„Mit dem Geld werden wir den Billardraum und die Cafeteria umbauen. Beide Räume liegen im Erdgeschoss direkt hinter dem neuen Fahrstuhl. Somit können alle die Räume barrierefrei erreichen“, sagte Ingrid Roland erfreut. „Wir haben jetzt bereits beschlossen, dass wir diese Aktion im Herbst wiederholen werden“, sagte Geschäftsführer Haas.

„Dies ist Regionalmarketing par excellence und es freut mich, dass ein so alteingesessenes Unternehmen aus Brakel für ein wichtiges Projekt in Brakel spendet“, sagte Bürgermeister Hermann Temme. Alle freuen sich jetzt auf die Präsentation des neuen Fahrstuhls. Diese soll im Sommer sein.