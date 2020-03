Von Frank Spiegel

Brakel/Marienmünster (WB). „Dann biegen wir ins Dorf, die Straße windet sich durch den Ort, die letzte Haltestelle heißt Wendeplatz, ich steige aus und tatsächlich, der Bus macht kehrt, lässt mich zurück“: So beschreibt Yannic Han Biao Federer seine Ankunft in Bellersen Anfang des Monats. Er ist noch immer dort, und wenn er über seine Heimat auf Zeit spricht, kann und will er seine Begeisterung nicht verbergen. Yannic Han Biao Federer ist für das Literaturprojekt Stadt.Land.Text des NRW-Kulturministeriums im „Dorf B.“ aus der „Judenbuche“ und sammelt Eindrücke, die er literarisch verarbeitet.

Dabei war Ostwestfalen-Lippe für ihn nicht die erste Wahl. Das hatte aber, wie er berichtet, ausschließlich praktische Gründe. „Ich hatte anfangs gedacht, ich könnte den Job behalten, den ich damals hatte“, berichtet der Autor, der beim Literaturhaus in Köln beschäftigt war. Daher hatte er als Wunsch geäußert, in die Rheinschiene oder ins Bergische Land zu dürfen.

Als es dann aber doch Ostwestfalen-Lippe wurde, war für den 34-Jährigen klar: „Wie sollte ich drei Tage im Büro sein, Veranstaltungen am Abend koordinieren und dann noch ausreichend hier in der Gegend unterwegs sein?“ Das sei der Moment gewesen, wo er sich habe entscheiden müssen: „Will man arbeiten und auch schreiben, oder will man schreiben und vielleicht ab und zu auch etwas anderes machen?“

Natur statt Großstadt

Yannic Han Biao Federer hat seine Entscheidung schon bei der ersten von vier Stationen der Literatur-Tour nicht bereut. „Ich bin ganz begeistert von den Geschichten, die ich hier finde. Außerdem liebe ich es, durch die Natur zu streifen, diese Landschaft zu genießen“, schwärmt der Autor. Für ihn wirke diese stark durch die Landwirtschaft geprägt. Sie sei kleinteiliger und wirke weniger durchindustrialisiert. „Ich habe seit Ewigkeiten keinen Feldhasen mehr gesehen, und gestern waren da zwei Löffel, die aus einem Feld herausschauten“, berichtet er.

Fasziniert hat ihn auch ein Vogel. Der 34-Jährige: „Wenn man am Feld vorbeiläuft, steigt der plötzlich auf, zwitschert und meckert wie wild und landet wieder. Und wenn man ein paar Meter weiter geht, macht ein Kumpel von ihm genau das Gleiche.“ Was den 34-Jährigen ebenfalls fasziniert und was auch in den bisher von ihm verfassten Texten vorkommt ist die Stille.

Wanderung zum Kloster Marienmünster

Der Schriftsteller lebt in der Nähe von Köln und ist diese so nicht gewöhnt. „Ich musste mich erst daran gewöhnen, inzwischen will ich sie nicht mehr missen.“ Seine Zeit verbringt er damit, durch die Gegend zu wandern. Da kommen bei ihm auch schon mal 25 Kilometer zusammen, bei der Tour zum Kloster Marienmünster zum Beispiel, wo er sich im April aufhalten will.

Er korrespondiert mit dem Heimatverein und liest in der Dorfchronik. „Das ist inzwischen so viel Stoff, dass ich kaum hinterherkomme, das alles zu sortieren und zu verschriftlichen“, verrät der Autor. Schließlich gehe es bei dem Literaturprojekt nicht um das einfache Aufschreiben. „Es geht darum, das Erlebte literarisch zu verdichten. Und dazu muss man sich Zeit nehmen. So ist das jedenfalls bei mir“, sagt der 34-Jährige.

Im Blog, auf dem die Texte der am Literaturprojekt Beteiligten veröffentlicht werden, würden erst jetzt die Texte veröffentlicht, die inhaltlich Anfang des Monats spielen. Deshalb habe auch das Coronavirus noch keine Rolle gespielt.

Lesund via Facebook

„Meine Kollegen und ich denken gerade darüber nach, ob und wie wir mit dem Thema umgehen wollen. Ich persönlich würde es unschön finden, wenn Corona die Texte überlagern würde, auf der anderen Seite lässt es sich kaum heraushalten“, erklärt Yannic Han Biao Federer. Zu verdanken hat er dem Virus eine neue Erfahrung: eine Lesung online auf Facebook.

Mehrere Autoren hatten diese veranstaltet. Yannic Han Biao Federer hat in seinem Haus im Feriendorf „Natur pur“ den Kamin angemacht, hat den Zuschauern Bellersen vorgestellt, den ersten Absatz aus der „Judenbuche“ sowie seine in Bellersen entstandenen Werke gelesen.

Den April wird der Autor in der Abtei Marienmünster verbringen, den Juni in Herford. „Den Mai wollte ich an sich dazu nutzen, mit dem Auto die Orte aufzusuchen, die für mich zu Fuß nicht erreichbar sind. Aber da warte ich erst einmal ab, wie sich die Corona-Krise entwickelt“, sagt der Schriftsteller.

Sicher ist er sich allerdings schon jetzt, dass er wieder nach Bellersen zurückkehren wird, um seinen Urlaub dort zu verbringen. Abgesehen von der Landschaft liege das auch an den Menschen. „Die wenigen Kontakte, die sich hier sehr schnell ergeben haben, sind einfach sehr nett, offen und herzlich“, hat er festgestellt.