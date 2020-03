Christian Franzen ist froh, dass er den Gitarrenunterricht per Skype bekommt. „Ich bin froh das mir das Hobby nicht genommen wurde“, sagt der Brakeler. Foto: Ralf Franzen

Von Frank Spiegel

Brakel (WB). Dem Gitarrenlehrer ihres Gitarrenlehrers haben es Jungen und Mädchen in Brakel zu verdanken, dass der Unterricht auf dem Instrument trotz Corona nicht ausfällt. Hans-Dieter Pitz ist Gitarrist aus Leidenschaft und gibt sein Wissen und Können beim Jugendmusikwerk Brakel gern an den Nachwuchs weiter. Aber auch ein Lehrer lernt nie aus, und so nimmt der 75-Jährige selbst weiterhin Unterricht bei einem Gitarristen aus Paderborn.