Ein Teil des politischen Nachwuchses der Grünen im Kreis Höxter hatte die Gelegenheit, sich im Rahmen eines grüninternen Seminars in Hardehausen über das Thema kommunalpolitische Arbeit fortzubilden. Dabei sollten sich die Teilnehmer ihre eigene Motivation bewusst machen. Foto: Bündnis 90/Die Grünen

Höxter/Warburg (WB). „Warum mein Engagement eine Bereicherung ist“ lautete das Motto, unter dem ein Seminar der Grünen im Kreis Höxter kürzlich gestanden hat. Bei den Grünen gibt es zahlreiche neue Mitglieder. Eine Reihe von ihnen will sich auch im Heimatort politisch engagieren. Deshalb haben sie jetzt die Möglichkeit gehabt, sich auf die kommunalpolitische Arbeit vorzubereiten.

„Wir freuen uns über so viele neue, hoch motivierte Mitglieder, die unserer politischen Arbeit Kraft und Schwung verleihen“, sagt Ludger Roters, Geschäftsführer von Bündnis 90/Die Grünen im Kreis Höxter. „Die Anforderungen und Erwartungen an unsere Partei steigen, da kommt die Verstärkung gerade richtig“, weist Roters auf den erhöhten Bedarf an Mitarbeit hin.

Dabei umfasse der Zuwachs alle Altersgruppen und Menschen in den unterschiedlichsten Lebenssituationen. Ein spannender Ausgangspunkt des Workshops sei deshalb die Frage nach der Motivation für das eigene Engagement gewesen, die sehr individuell beantwortet wurde.

Zuwachs in allen Altersgruppen

„Sich darüber klar zu sein, warum man politisch aktiv sein will, hilft als Orientierung im Alltag ebenso wie bei Durststrecken in frustrierenden Phasen und in Konfliktsituationen“, erläutert Roters. „Und wenn wir miteinander unsere Motivation teilen, kann das wechselseitig sehr bereichernd und inspirierend sein.“

Inhaltliche Schwerpunkte setzte ein externer Coach dann zum Beispiel mit dem Thema „politische Strukturen und Abläufe“. Außerdem sprachen die Teilnehmer darüber, welche Möglichkeiten das einzelne Rats- oder Ausschussmitglied hat und wie politische Anliegen erfolgreich in Entscheidungsprozesse eingebracht werden können.

Ludger Roters bereicherte mit Meinolf Schulte, langjähriges Ratsmitglied in Brakel, das Seminar, das von einem externen Coach geleitet wurde.