Brakel (WB). Wird das Schützenfest in Brakel abgesagt? Auf diese Frage, die sich die Schützen und die Bürgerinnen und Bürger der Nethestadt stellen, antwortet der Oberst des Bürger-Schützenvereins von 1567, Karl-Heinz Neu, in einem Ostergruß an die Mitglieder.