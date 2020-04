Brakel (WB). Vor allem in Zeiten der fortschreitenden Covid-19-Pandemie zeigt sich auf globaler Ebene, wie wichtig die Minimierung geteilter Kontaktflächen ist. FSB liefert als Premium-Hersteller hochwertiger Fenster- und Türbeschläge „Made in Germany“ innovative Lösungen, um Türen „handlos“ – durch Betätigung mit dem Unterarm – bedienen zu können: der FSB-Klinkenaufsatz. Bei hohem Publikumsverkehr in öffentlichen Gebäuden besteht ein Risiko der Übertragung von Viren, Bakterien und multiresistenten Erregern. Potentielle Keimträger sind dabei vor allem Gegenstände, die regelmäßig berührt werden, besonders Türdrücker sollen stark davon betroffen sein.

Mit dem Unterarm öffnen

Dies zeigt sich nicht nur in Einrichtungen des Gesundheitswesens, sondern ebenso in Büros, Kanzleien oder Arztpraxen – kurzum in allen Bereichen, in denen ein regelmäßiger Durchgangsverkehr stattfindet. Der FSB-Klinkenaufsatz wird über die an der Tür bereits vorhandene Klinke geschoben und mittels zwei Schrauben montiert. Die Tür kann so mit dem Unterarm bequem und sicher geöffnet und wieder verschlossen werden – auf den direkten Kontakt der Hand zum Türdrücker kann verzichtet werden. „Unsere Kunden und Nutzer sind verunsichert, ob Viren über Klinken übertragen werden können. Wir reagieren damit auf die wachsende Nachfrage, Türen handlos öffnen und schließen zu können“, sagt Jochen Bauer, Geschäftsführer von FSB.

FSB positioniert sich mit dieser Sonderlösung einmal mehr als starker Partner, wenn es, auch in besonders herausfordernden Zeiten wie der aktuellen Situation, um zuverlässige Produkte geht. Das Herzstück des Unternehmens sind Türdrücker mit besonderer Oberfläche, spezieller Haptik und in stets zeitgemäßer Gestaltung. Für FSB ist Design dabei immer eine bewusste Haltung: Design prägt das Denken und Handeln und bestimmt neuste Produktentwicklungen, die direkt auf aktuelle Entwicklungen und Anforderungen eingehen.

Die Bestellung des FSB-Klinkenaufsatzes erfolgt über die Online-Shops der beteiligten Handelspartner, die auf der Internetseite unter www.fsb.de/bezugsquellen zu finden sind.