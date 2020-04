Brakel (WB). Der Vorstand des Bürger-Schützenvereins von 1567 Brakel hat beschlossen, die geplanten Festveranstaltungen im Juni dieses Jahres abzusagen. Hierzu gehört die Lobeprozession am 21. Juni sowie das gesamte Schützenfest, das vom 25. bis 28. Juni veranstaltet werden sollte. Neben allen Schützen und Schützenfestbesuchern haben auch Majestät Max Menne sowie der erste Dechant Franz-Josef Löseke unter der Absage zu leiden, denn das Coronavirus bringt beide um die zweite Hälfte ihrer Regentschaft und Amtszeit und damit um viele Repräsentations-Termine, auf die sie sich besonders gefreut hatten.

Die Gesundheit geht vor

„Viele aktive Schützen, Brakeler Bürgerinnen und Bürger sowie zahlreiche Gäste freuen sich an Ausmärschen, Paraden oder ausgelassenem Feiern in unserer Stadthalle. Darauf müssen wir alle in diesem Jahr verzichten. Wir wissen aber, wofür der Verzicht erforderlich ist. Die Gesundheit aller Mitglieder des Bürger-Schützenvereins und aller Gäste hat allerhöchste Priorität. Es braucht eine gemeinsame Kraftanstrengung, um die Corona-Krise zu bewältigen. Je intensiver wir dies tun – und dazu gehören auch drastische Maßnahmen – desto schneller gewinnen wir Gemeinschaft und Geselligkeit zurück“, sagt Oberst Karl-Heinz Neu.