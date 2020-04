„Ziel war es, die oftmals papiergebundenen Dokumente und Planungsprozesse in eine digitale Form zu überführen und den verschiedenen Anwendern mit ihren individuellen Benutzerrechten orts- und geräteunabhängig verfügbar zu machen“, erläutert Prof. Dr. Christian Koch von der HSHL, der das Projekt zusammen mit Prof. Dr. Darius Schippritt begleitet hat.

Intuitive Bedienung

In diesem interdisziplinären Projekt wurden in neun Monaten jedoch nicht nur Dokumente digitalisiert. „Vielmehr wurde insbesondere die grafische Oberfläche so gestaltet, dass einerseits eine möglichst intuitive Bedienung der Anwendung ermöglicht und somit eine hohe Akzeptanz der Anwender erreicht wurde, andererseits die Planungsprozesse durch intelligente Funktionen unterstützt und erleichtert werden“, erklärt Prof. Dr. Darius Schippritt. Technisch sei dieses Projekt als so genannte Progressive Web App umgesetzt worden, die eine plattform- und geräteunabhängige Nutzung auch für die Mitarbeiter auf den Baustellen ermögliche.

Enge Abstimmung

Prof. Dr. Christian Koch: „Ein wesentlicher Erfolgsfaktor für die zielgerichtete Umsetzung und die Zufriedenheit der Anwender, war die enge Abstimmung und das umfangreiche und tolle Feedback des Geschäftsführers Tobias Nolte. Dank seiner umfassenden Tests und Hinweise zur Programmierung und der frühzeitigen Einbindung weiterer Nutzer, gelang es die gesetzten Ziele zur Zufriedenheit aller zu erfüllen.“

Das Projektteam bestehend aus Patrick Althoff und Maximilian Sommer – beide Studierende im Studiengang Angewandte Informatik und Soziale Medien – sowie Jonas Müntefering und Robin Wittkamp – beide Studierende im Studiengang Computervisualistik und Design – konnte auf diese Weise etwas „Praxisluft“ schnuppern und die im Studium erlernten Inhalte in einem realen Projekt anwenden.