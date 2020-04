Robert und Margarete Rissing haben in 20 beziehungsweise 19 Jahren im Tele-Shop beziehungsweise in der Postfiliale viele Veränderungen erlebt. Jetzt übergeben sie die Geschäfte in jüngere Hände und freuen sich auf den Ruhestand. Foto: Frank Spiegel

Von Frank Spiegel

Brakel (WB). Wenn Margarete und Robert Rissing heute Mittag die Tür der Posfiliale und des Tele-Shops am Thy unweit der Kirche hinter sich schließen, dann tun sie das das letzte Mal als Inhaber. Von Montag an übernehmen Frederik und Klaus Anke das Geschäft.

20 Jahre hat Robert Rissing den Tele-Shop geführt, seit 19 Jahren gibt es zusätzlich die Postfiliale, um die sich schwerpunktmäßig Margarethe Rissing gekümmert hat. Sie freuen sich, dass die Brüder beide Geschäftsbereiche übernehmen.

Ideale Kombination

„In alle den Jahren hat sich gezeigt, dass das eine ideale Kombination ist“, berichtet Robert Rissing. Gerade in der Anfangszeit hätten viele Menschen ohnehin noch verinnerlicht, dass zur Post auch das Telefongeschäft gehört – auch wenn das schon damals nicht mehr so gewesen sei.

Ein Jahr lang war der Shop in der Nieheimer Straße ansässig, dann erfolgte der Umzug zum Thy. „Dem damaligen Stadtdirektor Friedhelm Spieker war sehr daran gelegen, dass die Post in der Innenstadt bleibt“, erinnert sich Robert Rissing. Damals habe die Caritas die Räume genutzt. Bei einem Gespräch mit dem damaligen Geschäftsführer Rainer Pauli habe dieser aber signalisiert diese aufgeben zu wollen.

„Damit wir alles für unsere Zwecke nutzen konnten, musste aber noch mächtig umgebaut werden“, blickt Robert Rissing zurück. Die Eingangstür musste so konzipiert sein, dass die großen Pakettransportwagen durch sie bewegt werden konnten, der Fußboden musste begradigt werden.

So habe es in Brakel nach der Aufgabe des Postgebäudes gegenüber des Herrenhauses Fischer keine Zeit ohne Post gegeben. Auch heute sei es noch so, dass die Post viele Menschen in die Stadt ziehe. Etwa 500 Kunden kämen täglich im Schnitt. Und gelegentlich sind unter diesen auch ganz besondere. Gern erinnert sich das Ehepaar an einen Schweden, der zu Fuß durch Europa gewandert ist. „Bei uns hat er dann seine Post aufgegeben“, erinnert sich Margarete Rissing noch genau. Der Mann habe verwegen ausgesehen, sei aber ein Netter gewesen.

Rasante Entwicklung

In den 19 beziehungsweise 20 Jahren hat es in beiden Branchen teilweise bahnbrechende Veränderungen gegeben. „Damals waren im Mobilfunkbereich Siemens und Nokia die Platzhirsche“, erinnert sich Robert Rissing. Und die Handys seien immer keiner geworden. Vor 13 Jahren habe dann Apple die ersten Modelle auf den Markt gebracht und den Bereich Internet auf dem Handy perfektioniert. „Nie hätte ich gedacht, dass ein einstiger Marktführer wie Nokia pleite geht“, wundert sich der 63-Jährige noch heute. Inzwischen gehe der Trend längst wieder zu größeren Handys.

Angesichts der rasanten Entwicklung im Telekommunikationsbereich habe er eine Zeit lang geglaubt, das Geschäft mit der Post wäre rückläufig. „Das war aber nicht so“, weiß Margarete Rissing. Es habe sich allerdings gewandelt. „Früher gab es viel mehr Briefe. Bei den Paketen machten Versandhäuser wie Quelle, Neckermann oder Otto einen Großteil aus. Bei uns kamen außerdem noch viele Pakete dazu, die Übersiedler in ihre Heimat schickten“, berichtet die 59-Jährige. Die seien immer in Stoff eingenäht gewesen, erinnert sie sich an diese Besonderheit.

Heute bildeten die Pakete den Schwerpunkt. Aber auch Briefe würden noch bemerkenswert häufig versandt.

Das Ehepaar Rissing freut sich auf den Ruhestand. Insbesondere für Robert Rissing endet damit ein facettenreiches Berufsleben. Er hat den Beruf des Elektrikers gelernt, hatte dann einen Imbiss am Hanekamp, eröffnete als einer der ersten eine Videothek. „Damals gab es nur drei Programme. Als die ganzen Privatsender kamen, ging das Geschäft zurück“, blickt er zurück. Bei Brakeler Thermoglas wurde er Verkaufsleiter, entschied sich dann aber wieder für die Selbstständigkeit und eröffnete zunächst den Tele-Shop und erweiterte diesen ein Jahr später um die Postfiliale. „Wir bieten das komplette Spektrum an Postdienstleistungen an“, erläutert Margarete Rissing. Neben dem Geschäft mit Briefen und Paketen gehöre auch das Postbankgeschäft dazu.

Das Ehepaar freut sich, dass Frederik und Klaus Anke den Shop und die Filiale übernehmen. Da Frederik Anke auch den Online-Handel Ekna-Shop betreibt, sieht Robert Rissing hier auch Synergieeffekte für diesen Bereich.

Klaus Anke ist derzeit schon im Geschäft mit dabei und lernt fleißig. „Dem raucht ganz schön der Kopf“, verrät Robert Rissing. Klaus Anke ist aber zuversichtlich, die Hürden zu nehmen.

Mehr Zeit für Hobbys

Und zur Not wollen Robert und Margarete Rissing in der ersten Zeit noch hilfreich zur Seite stehen. Wobei sie sich künftig verstärkt ihren Hobbys widmen wollen. Dazu gehören Ausflüge mit dem Rad ebenso wie ausgedehnte Reisen mit dem Wohnmobil. Die hatten sie in der Vergangenheit schon verstärkt unternommen. „Das ging aber nur, weil wir ein tolles Team an Mitarbeiterinnen haben, auf die wie uns immer 100-prozentig verlassen können“, loben die Rissings ihr Team, das auch unter der neuen Führung tätig sein wird.

Und nicht zuletzt haben auch zwei Enkelkinder schon ihre Ansprüche angemeldet.