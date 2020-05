Hampenhausen (WB). Er sei froh, ein Mensch vom Lande zu sein, meint der Junglandwirt Noah-Gabriel Waldeyer aus Hampenhausen. In diesen Zeiten wisse er um so mehr, die Schönheit, die Vorzüge des Ländlichen, der Natur sowie das Arbeiten und Tun in der Landwirtschaft zu schätzen. Er habe die Natur, das Grün direkt vor dem Hoftor und es freue ihn, einen „grünen Beruf“ zu haben. Er arbeite gern als Landwirt und die Arbeiten auf dem Hof, auf dem Acker und im Stall gingen in diesen Zeiten normal weiter. „Das Arbeiten in und mit der Natur und den Tieren erfüllten mich“, sagte er dem Westfälisch-Lippischen Landwirtschaftsverband Ostwestfalen.