Von Reinhold Budde

Brakel (WB). Mit dem traditionellen Spatenstich haben die Maßnahmen zum Bau eines zweiten Kunstrasenplatzes am Sportzentrum Pahenwinkel in Brakel begonnen. 2017 hatte der Rat der Stadt Brakel das Sportstättenkonzept verabschiedet, das in Zukunft zwei Kunstrasenplätze für den Trainingsbetrieb vorsieht.