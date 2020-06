Pfarrer Will Koch zelebrierte die erste Annen-Novene im Innenraum der Annenkapelle. Musikalisch mitgestaltet wurde die Messe, die live ins Internet übertragen wurde von Werner Bornefeld-Ettman und Vera Albrecht. Foto: Youtube-Screenhot

Von Frank Spiegel

Brakel (WB). Zwar läutete die Glocke der Annenkapelle am Dienstagabend, doch die Gläubigen durften dem Ruf angesichts der Corona-Pandemie nicht folgen. Gefeiert wurde die erste von neun Annen-Novenen dennoch. Pfarrer Willi Koch zelebrierte den Gottesdienst in der Kapelle, per Live-Stream wurde er auf Youtube übertragen.