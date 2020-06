Von Reinhold Budde

Brakel (WB). Mit der neuen Aktion „Wir bauen – Sie sparen“ möchte der Werbering Brakel mehr Kunden in die Innenstadt lotsen. Denn umfangreiche Modernisierungsmaßnahmen beeinflussen momentan das Verkehrsgeschehen in Brakel. In Höhe der „Lebenshilfe“ ist die Nieheimer Straße voll gesperrt und Am Thy hat der zweite Bauabschnitt der umfangreichen Straßensanierung im Mai begonnen. Und das bedeutet natürlich für die Anwohner und Geschäftsleute in der Corona-Krise weitere Einschränkungen. Wichtig ist jedoch, dass alle Geschäfte weiterhin gut zu erreichen sind.