Mit Freunden trotzdem feiern

Online für alle

Herausgekommen ist dabei das folgende Konzept, das aber längst noch nicht in trockenen Tüchern und bis ins Detail endgültig ist. In einem Online-Shop könnten typische Annentagsprodukte wie Lebkuchenherzen, Bier aus Rheder, Zuckerwatte, Mandeln und Popcorn erworben werden. Ferner wird ein digitaler Rundgang des „Annentages“ auf einer interaktiven Karte möglich sein. Hier wird es Fahrgeschäftsvideos, Links zu heimischen Händlern oder auch diverse Annentag-Fotos geben um „ein wenig Kirmesflair im heimischen Garten oder in der Wohnung zu bekommen“, so Benedikt Gönnewicht. Ebenfalls wird es einen Livestream geben, in dem jeder ein Live-Programm sowie Kirmesvideos und Schaustellergrüße während der drei Tage sehen kann.

An den drei Tagen sollen alle Bürger, die über Internet verfügen, ein wenig Annentagsatmosphäre schnuppern können. Möglich gemacht über einen Livestream, der tagsüber läuft. Dafür werden Kameraleute engagiert, die das Geschehen aufnehmen und online stellen.

Vier Biergärten

Und nicht nur dafür werden in Brakel auf dem Marktplatz, dem Kirchplatz, der Kriegerehrung und auf dem Parkplatz am Feuerteich vier Biergärten aufgebaut, die mit Zäunen umgeben sind und wegen der Corona-Schutzmaßnahmen 100 Gästen Platz bieten. Jeder der Biergärten hat eine kleine Bühne, auf der Livemusik gespielt wird. Getränke- und Imbissstände werden zusätzlich aufgebaut und die Besucher sitzen an Tischen. Die eingezäunten Biergärten stehen im Freien und nicht in einem Zelt. Und aus diesen Biergärten werden die Kameraleute live berichten. Die begrenzten Plätze werden verlost. Genauere Informationen werden noch folgen.

Für die Verpflegung ist das italienische Restaurant La Casa zuständig, das seit vielen Jahren das Festzelt La Casa während des Annentags aufbaut und betreibt. Für den Bühnenaufbau, die Toilettenanlage, das Wachpersonal, die Musiker und die Umzäunung würde Festveranstalter Meilenbrock sorgen, der in den vergangenen zwei Jahren das Festzelt auf dem Kirchplatz betrieben hat.

Karten im Vorfeld kaufen

Karten mit Mindestverzehr müssen im Vorfeld von den Gästen gekauft werden. In den Biergärten sollen die gleichen Regeln gelten wie in der Gastronomie. Die Ausstattung mit der Technik, die Theken, Sitzbänke, Wachpersonal und das Filmteam wird an den drei Tagen ungefähr 30.000 Euro kosten, woran die Stadt Brakel mit ungefähr 25.000 Euro beteiligt ist. Den Rest tragen die einheimischen Banken und weitere Sponsoren.

Durch die bestehenden Corona-Schutzmaßnahmen bedeutet das, dass nur 400 Gäste gleichzeitig diese spezielle Art von der Alternative zum Annentag feiern können. „Das ist eindeutig zu wenig“, kritisierte Stefan Heilemann von der Liste Zukunft in der Ratssitzung. Schließlich kämen an den Annentagen mehr als 300.000 Besucher nach Brakel.

„Diese Lösung ist kein Ersatz zum Annentag, denn der Annentag ist einmalig und kann durch nichts ersetzt werden“, stellte daraufhin Bürgermeister Temme klar.

Kein Ersatz für Annentag

Dies sei nur eine Möglichkeit, an den Annentagstagen die Bürger ein wenig zu unterhalten und an diesen Tagen bei hoffentlich gutem Wetter eine kleine Freude zu bereiten.

Kritik wird angenommen

Kritisiert wurde auch, dass bei diesem Konzept die Brakeler Gastronomie nicht einbezogen wird, denn die hat es – wie alle gastronomischen Betriebe – sehr schwer, wieder in Gang zu kommen. Und auch die Ortschaften um Brakel müssen mit einbezogen werden, meinte ein Ratsmitglied. „Darüber werden wir gerne nachdenken“, versprach Marktmeister Gönnewicht und merkte an, dass die Kneipen und Restaurants an den diesjährigen Annentagen ohnehin geöffnet sind und den Livestream übertragen können.

Bei der Abstimmung, ob diese Alternative zum Annentag weiter geplant werden sollte, stimmten bei der Ratssitzung 15 Mitglieder dafür, zehn waren dagegen und zwei enthielten sich.

Nach diesem ersten Grobentwurf wird die Stadt Brakel Anfang kommender Woche ein konkretes, weiter ausgearbeitetes Konzept vorlegen.