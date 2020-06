Ein bisschen Schützenfest ist trotzdem

Darüber hinaus haben die Schützen einige Teile des üblichen Festprogramms auch für dieses Coronajahr vorgesehen. Am Freitag, 16. Juni, um 18 Uhr feuern die Kanoniere des Bürger-Schützenvereins Salutsalven ab – je drei Stück aus den vier Richtungen der Züge im Bürger-Schützenverein. „Sie erinnern an die Königs-Proklamation, die wir dann normalerweise durchführen würden“, erläutert Neu. Am Samstag, 27. Juni, von 8 Uhr an, werden viele Brakeler vom klingenden Spiel des Spielmannszuges geweckt. In drei Gruppen zieht er durch die Stadt, um möglichst alle Bürger an das Schützenfest zu erinnern. Am selben Tag, legen Vorstand und Ehrenoffiziere des Bürger-Schützenvereins um 14 Uhr im Namen aller Schützen einen Kranz in der Kriegerehrung nieder, und ehren damit die verstorbenen Vereinsmitglieder und die Verstorbenen der beiden Weltkriege. „Alle Schützen, die am Schützenfest-Wochenende gern auf den Bürger-Schützenverein mit dem einen oder anderen Bier anstoßen wollen, können dies in der Brakeler Gastronomie tun“, sagt Neu. Dort seien erstens die Corona-Hygiene-Voraussetzungen organisiert und zweitens freuten sich die Wirte auf ihre Gäste.

Wirte freuen sich

Um die Corona-Pandemie weiter zurückzudrängen, appelliert der Bürger-Schützenverein an seine Mitglieder, die Corona Bedingungen zu beachten, damit alle gemeinsam bald wieder so feiern können, wie die Brakeler Schützen es lieben. „Sobald es die Regelungen zulassen, wird sich der Bürger-Schützenverein mit neuen Veranstaltungen zurückmelden und die Vereinstätigkeit wieder intensiv aufleben lassen“, kündigt der Oberst an. Alle verbinde die Hoffnung und Vorfreude auf das Schützenfest 2021, bis zu dem auch die amtierende Majestät Max Menne mit ihren Dechanten Franz-Josef Löseke und Dirk Kreuzburg die „verlorene“ Amtszeit nachholen könnten.

Altes Foto

Zur Schützenfesttradition in Brakel gehört es auch, dass der langjährige Adjutant Udo Kleinschmidt eine historische Aufnahme aus dem Vereinsarchiv vorstellt. Dieses Mal ist es ein Schatz aus dem Jahr 1932. An diesem Donnerstag hätte das Fest mit den Altennachmittagen und dem Zapfenstreich auf dem Marktplatz begonnen. „Die historische Aufnahme wurde am ersten Schützenfesttag 1932 vor dem Königschießen gemacht und zeigt den ersten Zug der Thy-Bauernschaft des Bürger-Schützenvereins anlässlich des 25-jährigen Zugführer-Silberjubiläums des Zugführers Franz Rox“, berichtet Udo Kleinschmidt. Als dienstältester Zugführer habe Franz Rox mit einer sechsköpfigen Abordnung des BSV an der Bischofsweihe seines Schützenbruders Dr. Petrus Legge am 28. Oktober 1932 in Magdeburg teilgenommen. Am Dreikönigstag 1949 wurde Franz Rox nach 42-jähriger Vorstandstätigkeit zum Ehrendechant des BSV ernannt. Udo Kleinschmidt: „Franz Rox hatte seinerzeit seinen Militärdienst noch bei der Kaiserlichen Garde in Berlin absolviert, und so legte er beim Übungs-Exerzieren seines Zuges vor dem Schützenfest in der Burgstraße immer besondere Maßstäbe an. Beim Parademarsch des Schützen-Bataillons stach der erste Zug jahrzehntelang durch seinen zackigen preußischen Stechschritt hervor.“

Das jährliche Übungsexerzieren vor dem Schützenfest wurde früher in den jeweiligen Zugbereichen (Bauernschaften) durchgeführt: erster Zug (Thy-Bauernschaft) an der Burgstraße, zweiter Zug (Königstraßen-Bauernschaft) an der Nordmauer, dritter (Ostheimer-Bauernschaft) an der Ostmauer und vierter (Hanekämper-Bauernschaft) an der Westmauer/Bleichgarten.