Rote Schirme bringenFarbe in die Stadt

Brakel (rebu). Sie fallen von weitem auf und sind sehr robust verarbeitet: die großen, roten Sonnenschirme vor den Geschäften in der Innenstadt von Brakel. Während des Umbaus des Teilabschnitt Am Thy vor dem Herrenhaus Fischer und Klara Fischer, Stil und Mode, haben sich Bernhard und Diana Fischer dazu entschlossen, ebenfalls zwei der im Stadtbild einheitlichen Sonnenschirme vor ihr Geschäft zu stellen. Denn der Fuß der Schirme ist fest im Boden verankert, und während der Sanierung der Straße und des Bürgersteigs war es einfach, eine Verankerung in den neuen Bürgersteig zu integrieren.