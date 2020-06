Sicher über Stock und Stein

Steinheim (WB). Seit einem guten Jahr schon ist Marlies Lohoff mit Rollator unterwegs. „Ohne komme ich nicht mehr zurecht, aber ich will unbedingt mobil bleiben”, sagt die 75-Jährige aus Brakel. Während ihres stationären Aufenthalts in der Akutgeriatrie am St. Rochus Krankenhaus Steinheim übt sie fleißig. Und sie hat jetzt sogar ihren Rollator-Führerschein gemacht.

Von Westfalen-Blatt