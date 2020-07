Rieseler zeigen Flagge

Riesel(WB). Visitatio Mariae: das Fest Mariä Heimsuchung erinnert an den Besuch der Gottesmutter Maria bei ihrer Cousine Elisabeth. Dieses Ereignisses gedenkt die Kirchengemeinde Riesel immer am ersten Sonntag nach dem 2. Juli mit einer feierlichen Prozession hinauf zur am Waldrand Richtung Istrup gelegenen Kapelle und wäre am Sonntag, 5. Juli, gefeiert worden. Nach alter Sitte wird die Prozession von den Rieseler Schützen begleitet. Die ältesten Statuten datieren vom 27. Mai 1746. Der Artikel 26 dieser Fassung beschreibt die enge Verbundenheit der Schützen mit dem Glauben.

Von Westfalen-Blatt