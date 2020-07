Auto gegen Bus: mehrere Verletzte bei Unfall

Brakel/Erkeln (WB). Bei einem schweren Verkehrsunfall heute Morgen gegen 7 Uhr sind ein Auto und ein Linienbus kurz vor dem Sportplatz in Erkel auf der L836 zusammengestoßen. Der Fahrer, der Busfahrer und Fahrgäste im Omnibus wurden verletzt.

Den Einsatz- und Rettungskräften bot sich ein Bild des Grauens: ein Pkw, aus dem der eingeklemmte und schwer verletzte Fahrer mühsam herausgeholt werden musste; dann der Brakeler Bus mit Fahrgästen. Auch hier gab es Verletzte. Über den genauen Ablauf des Unfall auf der Straße zwischen Brakel und Erkeln gibt es noch keine genauen Erkenntnisse. Die Untersuchungen am Unfallort laufen an diesem Vormittag. Auf der Straße lagen überall Fahrzeugteile. Der blaue Pkw war kaum noch als Fahrzeug erkennbar. Auch der Bus hatte im Frontbereich erhebliche Schäden, was darauf hindeutet, dass das Auto mit einer starken Wucht gegen den Omnibus gefahren ist.

Feuerwehr Brakel, sehr viele Rettungswagen, DRK und Polizei waren und sind noch vor Ort. Zeitweise goss es bei dem Einsatz wie aus Kübeln.