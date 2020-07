Familiengerechtes Wohnen im Grünen

Brakel (WB). „Wir hören immer wieder, dass Familien nachfragen, ob im ländlichen Raum Baugrundstücke erhältlich sind. Dies sind meist jüngere Menschen, die aus Ballungsgebieten zurück auf’s Land möchten“, sagte Bürgermeister Hermann Temme beim ersten Spatenstich am achten Bauabschnitt des Neubaugebietes Brunnenallee in Brakel. Hier werden 17 Bauplätze erschlossen, von denen die Hälfte bereits verkauft ist. „Und die Grundstücke müssen auch bezahlbar sein. Inklusive Erschließung liegt der Quadratmeterpreis bei ungefähr 95 Euro. Da kann man nicht meckern, wenn man sich die Grundstückspreise in Paderborn oder Dortmund als Beispiel anschaut. Und auch in den Ortschaften bietet Brakel schöne Grundstücke an“, ergänzte Hermann Temme.

Von Reinhold Budde