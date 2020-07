Am 1. April 1980 trat der bis dahin in Wesseling tätige Winfried Gawandtka in Brakel die Stelle als Leiter des Fremdenverkehrs- und Kulturamtes an. Mit dieser Tätigkeit verbunden war auch die Organisation des Annentages.

Damals noch völlig unerfahren in diesem Bereich, erhielt er Unterstützung seiner Kollegen Winfried Wächter, Reinhard Fehr, Toni Göhausen, Fritz Lehmgrübler, Inge Gönnewicht und sein pensionierter Kollege und Vorgänger Willi Backhaus.

Achtung erworben

Insgesamt 33 Jahre war Winfried Gawandtka Marktmeister des Annentages. „Das interessanteste waren die Menschen, die ich neu kennenlernte“, sagt er über die Schausteller und Marktbeschicker. Im Laufe seiner 33 Jahre als Annentags-Marktmeister hat er sich eine gewisse Kenntnis und Achtung sowohl bei den Kollegen Marktmeistern als auch bei den Schaustellern erworben. Im Jahr 1999 erhielt er während des Annentags-Empfangs die „Silberne Ehrennadel“ des Deutschen Schausteller-Bundes.

Präsidiums-Mitglied Hubert Heitmann würdigte damit das persönliche Engagement Winfried Gawandtkas. Besonders sein Einsatz für die kleineren Betriebe und Schausteller mit nicht so großen Ständen sei bemerkenswert.

Auch im Ehrenamt wirkte Winfried Gawandtka: Im Heimat- und Museumsverein Brakel war er Schriftführer von 1980 bis 1990 und Vorsitzender von 1990 bis 1994. Weiter engagierte er sich im Männergesangverein Brakel von 1868, beim Gesangverein Concordia Bühne, beim Kreissportbund und im Boule-Verein.

Vielfältig engagiert

Weiterhin war der Fan von Modellautos und Eisenbahn sowie Hobbykonditor auch Stadtführer in Brakel.