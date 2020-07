Wer zahlt für marode Wege?

Das unter dem mittlerweile verstorbenen Landrat Hubertus Backhaus entwickelte Papier sollte als Grundlage für Beschlüsse zur Sanierung von Straßen und Wegen im Kreis Höxter dienen. Es sei etwas in Vergessenheit geraten, habe von seiner Bedeutung aber nichts verloren, sagte Agrarausschussvorsitzender Caspar von Haxthausen nach einem Treffen mit hochrangigen CDU-Politikern aus dem Kreis Höxter auf Gut Abbenburg.

Sanierung

Bei der Hauptversammlung des Ausschusses mit Bürgermeister- und Landratskandidaten machte der CDU-Bundestagsabgeordnete Christian Haase deutlich, dass „frisches Geld“ für den Wirtschaftswegeausbau vorhanden sei. Es müsse allerdings auch abgerufen werden. Die Nutzung der Feldwege als Radwege verbreitere schon jetzt die Kostenträgerstruktur, erfordere allerdings auch gegenseitige Rücksichtnahme.

Ebenfalls diskutiert wurde die Überführung der Gemeinde-Wirtschaftswege in Zweckverbände mit den Grundstückseigentümern. „Ob das Vorteile bringt müssten die zuständigen Gremien klären“, heißt es weiter.

Wegeverbände

In einem solchen Wirtschaftswegeverband teilen sich die Kommune und die Eigentümer von Ackerflächen die Unterhaltung der Wirtschaftswege. Die Idee wird im Münsterland bereits von einigen Kommunen verfolgt. Dabei würden die Wege im Eigentum der Stadt bleiben, der Verband würde eine Art Betreibergesellschaft bilden. Alle Flächeneigentümer, also auch die, die ihre Felder verpachtet haben, müssten in einem solchen Verband Mitglied werden. Sie zahlen jährlich einen gewissen Betrag pro Hektar, der für die Unterhaltung der Wege ausgegeben wird. 2015 ist das Thema auch im Kreis Höxter schon einmal öffentlich diskutiert worden. Bei einem Treffen zwischen Warburger Bauern und dem Bürgermeister und CDU-Landratskandidaten Michael Stickeln. Damals hatte eine Mehrheit der anwesenden Landwirte erklärt, über das Thema reden zu wollen.

In Bezug auf die Schaffung neuen Baulandes sprach sich der Kreisagrarausschuss dafür aus, dass der Abriss leer stehender Gebäude in den Innenlagen bei den gemeindlichen Planungen Vorrang haben sollte.

Lage im Forst

Über die Situation im Forst berichtete Förster Harald Gläser aus Nieheim und verwies darauf, dass die Waldbesitzer (Kommune, Land, Privatwald) vor enormen finanziellen Lasten stehen: „Die Kosten der Aufforstungen werden für viele, viele Jahre die Erträge übersteigen.“

Sehr positiv bewerten die Land- und Forstwirte das Projekt „Walderlebnisschule in Modexen“.