„Arbeit mit Menschen füllt mich aus“

Kinder lernen Gemeinschaft

Seit einem Jahr bietet Hartmann Erlebnispädagogik auf ihrem Hof an. Doch was versteht man darunter? Ina Hartmann sagt dazu: „Wir haben Meerschweinchen auf dem Hof, Ziegen und zwei Pferde. Die Kinder lernen, wie das Hofleben funktioniert und was auf einem Hof zu tun ist. Und lernen Gemeinschaft, alles ganz spielerisch und mit viel Spaß.“

Und das mit Erfolg. „Anfangs war es schwer“, erinnert sich Ina Hartmann, „kaum einer wusste, dass ich Erlebnispädagogik anbiete und daher war die Teilnehmerschar meiner Gäste auch sehr überschaubar.“ Nach viel Werbung durch Plakate und in den sozialen Medien wurde der Hof Hartmann bekannter und mehr Gäste – vor allem Kleine – kamen. Und auf die wartet das große Erlebnis auf diesem Hof. Denn auch die Kinder dürfen mit anpacken. Sie können die Meerschweinchen, dürfen – natürlich unter Anleitung und Aufsicht – die Pferde bürsten, den Stall mit ausmisten, lernen Getreide kennen und was daraus gemacht wird, oder fahren einfach nur mit einem der sieben oder acht Kindertrecker über den Hof.

Eis vom Bauernhof

Einmal in der Woche trifft sich eine Krabbelgruppe. Den ganz Kleinen wird gezeigt, wie man die Tiere richtig füttert und streichelt oder sie können auch mal Getreide in die Hand nehmen. „Sie fühlen und riechen ganz andere Dinge als bei sich zu Hause. Das ist ganz wichtig für die Entwicklung, denn dadurch erweitern sie ihren Horizont“, sagt Ina Hartmann. Die Eltern können, müssen aber nicht während der Krabbelgruppenzeit auf dem Hof bleiben. Mitten auf dem Vorplatz ist eine gemütliche Sitzlounge eingerichtet worden, an der es sich gut verweilen lässt. Und wenn es warm ist, und nicht nur dann, kann ein erfrischendes Eis genossen werden. Dieses Bauenhofeis stammt vom Lindenhof aus Ikenhausen und wird 24 Stunden täglich in einem Kühlschrank vor dem Haus angeboten. Jeder kann sich bedienen, auch Wanderer und Radfahrer sind gern gesehene Gäste. Ein Becher Eis kostet 2,50 Euro. Manchmal ist auch Marmelade vorrätig, wenn Erntezeit ist. Etwas Besonderes ist gerade fertiggestellt worden, die Erlebnisstube. Entstanden im ersten Stock, dient dieser ehemalige Lagerraum von Stroh mit WC, Küche und Schlafcouch zur Unterbringung von bis zu zwei Gästen, die immer schon einmal auf einem Bauernhof übernachten wollten. Wer nichts für die Übernachtung bezahlen möchte, kann auf dem Hof mit anpacken und so die Übernachtung abarbeiten.

Hobby ist das Reiten

Ein Hobby von Ina Hartmann ist das Reiten. Klar, da dürfen auch zwei Pferde auf ihrem Hof nicht fehlen: eine Tinkerstute (1,45 Meter Stockmaß) und ein Oldenburger (1,85 Meter Stockmaß). „Ich biete auch Reitunterricht an, allerdings nur für Erwachsene“, sagt Ina Hartmann. In lockerer Runde trifft man sich auf dem Hof, macht die Pferde reitklar, und dann geht es auf den Reitplatz. „Ein Teilnehmer führt das Pferd, der andere sitzt im Sattel. „Der Unterricht verläuft völlig stressfrei und locker. Er soll Spaß und Lust auf die Reiterei machen“, sagt Ina Hartmann. Kindergeburtstage, die „Sternstunden auf dem Bauernhof“ jeden letzten Freitag im Monat für Erwachsene ohne Voranmeldung kostenfrei von 18 Uhr an in der Erlebnisstunde, Ferienspiel und vieles mehr wird vom Hof Hartmann angeboten. „Meine Arbeit mit Menschen füllt mich aus“, sagt Ina Hartmann.