Er nennt sich „Adventure Buddy“ und veröffentlicht etwa zwei Videos pro Woche. Er hat aktuell 677.000 Abonnenten, sein monatliches Einkommen aus seinem Youtube-Kanal wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Nachahmer motiviert

„Adventure Buddy“ besucht verlassene Schulen, Krankenhäuser oder auch Hotels. Und so war er vor zwei Jahren auch im ehemaligen Hotel am Kaiserbrunnen. Das Video hat er im Juni 2018 veröffentlicht.

Günther May ist sich sicher, dass er so zahlreiche Nachahmer motiviert hat, dem Gebäude ebenfalls ungebetene Besuche abzustatten.

„Er sagt zwar, man dürfe da nicht reingehen, nennt es aber trotzdem ‚turboaffengeil‘ und sagt ‚Ihr müsst Euch das ansehen‘“, berichtet May. In dem – inzwischen aus dem Netz genommenen – Video aus dem Brakeler Hotel sehe man, wie „Adventure Buddy“ in Schuhen zusammen mit seiner Freundin und anderen auf Betten herumspringe.

Er mutmaßt, dass die „Lost Places“-Szene von einem ersten Einbruch über die Sauna ins Haus profitiert hat. „Da hat man mit einem Stein die Scheibe eingeschlagen, anschließend haben Schlüssel gefehlt“, berichtet der Besitzer. Er vermutet, dass die ungebetenen Gäste Nachschlüssel genutzt haben. May: „Die machen dann ein Fenster auf, gehen wieder raus, und im Video wird dann gesagt ‚Schau, da ist ein offenes Fenster, da können wir reingehen, und uns kann niemand belangen.“

Feuerlöscher entleert

Bei dem Einbrüchen seien auch Dinge gestohlen worden, unter anderem eine Eismaschine im Wert von 6000 Euro. Schlimm sei aber auch, dass Einbrecher 13 Pulver-Feuerlöscher im Gebäude entleert hätten. „Wenn dieses Pulver längere Zeit liegt, wird es aggressiv, es verfärbt sich alles“, weiß er. Er habe ein Angebot eingeholt für die Reinigung, das bewege sich allerdings in Größenordnungen, für die man sich auch einen Luxuswagen kaufen könne.

Besitzer hofft

Dass er immer noch Besitzer des Hotels sei, sei dem Sachverhalt geschuldet, dass ein Kasseler Unternehmer, der es an sich gekauft hatte, ihm bislang noch keinen Cent bezahlt habe. Günther May setzt nun auf den 26. August. Dann werden zwei Immobilien des Kasselers im Wert von elf Millionen Euro zwangsversteigert im dortigen Amtsgericht.

Dass sich die Immobilie weiter als Hotel betreiben lässt, daran glaubt May nicht. „Das ist in diesen Zeiten so gut wie unmöglich“, ist er überzeugt.