Aus Hygiene-Konzept-Gründen darf es nur Tickets im Vorverkauf geben zum symbolischen Preis von 2,50 Euro. Eine Tageskasse für Kurzentschlossene gibt es nicht. Zugelassen sind maximal 100 Besucher. Tickets gibt es bis Donnerstag online unter www.deinetickets.de/event/musikistleben.

Verein ist Veranstalter

Veranstaltet wird das Konzert vom Förderverein Wittekinds Kultur, der mit dem Projekt „Kinder Kultur Bewegung“ in diesem Jahr erstmalig auch im Kreis Höxter aktiv ist. Die Band Krawallo schrieb den Soundtrack zum Rockmusical „Aschenputtel“, das mehr als 15.000 Zuschauer in der Spielzeit 2017 auf der Freilichtbühne Bökendorf erlebten Durch diese persönliche Verbindung kam es zum Auftritt. Die Band will Kinderpartys veranstalten, die überall in Deutschland für Bewegung sorgen.

Vor dem Hintergrund, dass Schulen und Kitas Kinder in den vergangenen Monaten nur sehr eingeschränkt persönlich betreuen konnten, Spielplätze, Theaterstätten und andere Einrichtungen geschlossen waren und der Beobachtung, dass viele Familien in diesem Sommer nicht verreisen können, bietet der Förderverein Wittekinds Kultur dieses Konzert an. „Der hohe Stellenwert, den Musik insbesondere für die Entwicklung junger Menschen hat, steht gesellschaftlich zum Glück mittlerweile außer Frage – wir müssen dem nur gerecht werden“, sagt Projektleiter Sebastian Dold. Unterstützt wird das Konzert von der Freilichtbühne Bökendorf, der Sparkasse Höxter und der Stadt Brakel.

Klare Regeln

Coronabedingt müssen auf den Tickets Name, Telefon und Anschrift vermerkt werden. Diese werden abgeben und vier Wochen für eine potentielle Nachverfolgung aufbewahrt. Kinder und Jugendliche dürfen nur im Beisein einer erwachsenen Aufsichtsperson zum Konzert. Eine Toilettennutzung vor Ort wird nicht möglich sein. Die Abstandsregeln sind einzuhalten außer bei Bewohnern eines Haushalts. Es gibt freie Sitzplatzwahl von markierten Plätzen.