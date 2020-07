Der Fahrer (58) und der Beifahrer (72) wurden vom Rettungsdienst schwer verletzt in die Krankenhäuser nach Höxter beziehungsweise Bad Driburg gebracht.

Gut einsehbare Kurve

Wie ein Polizeisprecher vor Ort berichtete, war der Kleinbus gegen 13.50 Uhr aus Richtung Steinheim kommend in Richtung Brakel unterwegs. In einer an sich gut einsehbaren lang gezogenen Linkskurve geriet der Fahrer aus bisher nicht geklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, rutschte durch den Graben und prallte gegen eine Feldauffahrt aus Beton.

Achse abgerissen

Die Wucht des Aufpralls war so stark, dass die komplette Vorderachse des Autos samt Stoßdämpfern abgerissen wurde. Laut einer Zeugenaussage soll der Opel „leicht abgehoben“ sein. Einige Meter weiter blieb das Fahrzeug schließlich im Graben stehen.

Die Kreisleistelle in Brakel alarmierte neben dem Rettungsdienst auch die Feuerwehren aus Entrup, Eversen, Nieheim, Holzhausen und Bredenborn. Die Brandschützer sicherten die Unfallstelle und banden auslaufende Betriebsstoffe ab.

Totalschaden

An dem Opel entstand Totalschaden. Die Schadenssumme liegt nach ersten Schätzungen der Polizei bei etwa 10.000 Euro.

„Zum Glück ist der Gegenverkehr nicht in Mitleidenschaft gezogen worden – sonst hätte hier schnell sehr viel mehr passieren können“, sagte ein Polizeisprecher vor Ort.