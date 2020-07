Geschwommen wird im Kreis

Brakel (WB). „Das Brakeler Sommerbad bleibt dieses Jahr geschlossen, hoch lebe das Brakeler Hallenbad“: So oder so ähnlich könnte der Start in die Brakeler Hallenbad-Saison lauten, die am 3. August beginnt. Wenn da nicht die Corona-Pandemie wäre. Denn gerade auch in einem Hallenbad herrschen die Corona-Schutzverordnungen und damit verbundenen Sicherheitsabstände und Hygieneregeln. „Wir haben uns wochenlang damit beschäftigt und Lösungen gefunden, das Hallenbad wieder zu öffnen“, sagen Andreas Gehle vom Fachbereich Bäder und Bäderteamleiter Bernd Willeke, „und haben ein Konzept entwickelt, das vom Gesundheitsamt Höxter genehmigt wurde.“

Von Reinhold Budde