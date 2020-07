Erschwerend kommt jetzt hinzu, dass dieses Jahr kein Annentag veranstaltet werden darf. „Annentag ist normalerweise der Brakeler Höhepunkt des Jahres. Die Rote-Prozent-Wochen (Sommerschlussverkauf) hat in jedem Jahr mit dem Annentag seinen Höhepunkt und ist zugleich Finale“, sagt Kaufmann Bernhard Fischer. Mit dem Annentag käme an vier Tagen eine Publikumsfrequenz zustande, die es sonst nur in Großstädten gebe. Viele Kunden des Annentags würden Sofortgeschäfte tätigen, die Einzelhändler könnten aber auch neue Kunden für das ganze Jahr gewinnen, meint Geschäftsmann Fischer.

Freitag und Samstag länger auf

„Und so haben sich sieben inhabergeführte Geschäfte in Brakel zusammengetan, um an ‚Annentags-Freitag‘ und ‚Annentags-Samstag‘ ihren Kunden ein wenig das Annentags-Shopping anzubieten, dass sie gewohnt sind“, sagt Bernhard Fischer. Diese sieben Geschäfte sind am Freitag, 31. Juli, bis 21 Uhr geöffnet und am Samstag, 1. August, bis 18 Uhr.

Folgende Geschäfte in der Brakeler Innenstadt bieten diesen Service an: Herrenhaus Fischer. Am Thy 15; Klara Fischer, Stil und Mode, Am Thy 15; Schuhhaus Cordes, Hanekamp 13; Mode Sünkeler, Hanekamp 9; Blumenstudio Wecker, Am Markt 2; Schenken. Wohnen und Erleben Tensi, Ostheimer Straße 9 und Tuchfühlung Fashion, Am Thy 3-5.

Besondere Aktionen

„Unter Einhaltung aller erforderlichen Schutzmaßnahmen bieten wir zum ‚Kein-Annentag 2020‘ zu den Sonderöffnungszeiten Sonderangebote und Aktionen an“, sagt Bernhard Fischer. So bietet er neben hochwertiger, aber preisreduzierter Ware auch folgende Aktion an: Wer für mindestens 100 Euro bei ihm einkauft, erhält gratis eine Herrentasche mit sechs Flaschen Rheder Pils. Bei Klara Fischer bekommt die Kundin bei einem Einkauf von 100 Euro an ein „Annentag to go“ in Form von Prosecco. Doris Schünemann vom Blumenstudio Wecker verkauft ihre Topfpflanzen zum halben Preis, bei Schenken, Wohnen und Erleben Tensi sind alle Schals und Tücher um 30 Prozent vergünstigt erhältlich ebenso wie einige Damentaschen. Ursula Cordes vom Schuhhaus Cordes betont, dass einige Schuhe erheblich preisreduziert angeboten werden. Die Geschäfte zeigen Flagge, und das ist gut so.