Kinder finden viel Platz zum Spielen

Brakel (WB). In der ehemaligen Finanzfachhochschule an der Brunnenallee in Brakel gehen die Arbeiten stetig voran. Untergebracht werden hier in der großzügigen Anlage Senioren, junge Mieter und Kinder. Die meist jüngeren Mieter sind bereits in einige Appartements eingezogen, als nächstes werden Kinder die neue Kita am Kaiserbrunnen beleben. „Am 1. September möchten wir öffnen“, sagt Kitaleiterin Tanja Albrecht. Noch gleichen die neuen Räume in der 930 Quadratmeter großen Kita einem Rohbau, doch das kann sich schnell ändern. „Wir arbeiten mit Hochdruck daran, pünktlich die Kita fertigzustellen“, sagt Bauherr Eike Sünkeler.

Von Reinhold Budde