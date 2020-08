„Ziel ist es, im Zuge einer Bilanzierung die drei Säulen der Nachhaltigkeit, Mensch, Umwelt und Wirtschaft, so gut wie möglich in Einklang zu bringen“, erklärt dazu Jutta Fritzsche. Nicht nur Unternehmen und Bildungseinrichtungen könnten sich dahingehend zertifizieren lassen und damit auch wirtschaftliche Vorteile erlangen – auch Kommunen hätten die Möglichkeit, durch eine Gemeinwohl-Bilanzierung eine wichtige Vorreiterrolle zu übernehmen, so Fritzsche. Drei Städte im Kreis (Steinheim, Willebadessen und Brakel) seien bereits in diese Richtung aktiv.

Vorreiterrolle

Mit der Familie Schlüter, Betreiber eines Bioland-zertifizierten Milchbetriebes mit etwa 100 Milchkühen in Ottbergen, diskutierten die Grünen aus Marienmünster zusammen mit interessierten Besuchern über Punkte wie Hofumstellung auf Bio, Wirtschaftlichkeit, Tierhaltung, Futteranbau, Wertschätzung des Lebensmittels Milch, Zukunft der Landwirtschaft und vieles mehr.

Generationennachfolge

„Hofumstellungen sind wichtig und gut, aber der Bedarf an Bio-Milch beispielsweise muss auch gegeben sein. Hier ist der Verbraucher gefragt“, so Josef Schlüter. Ein weiterer Punkt vieler Höfe sei die Generationennachfolge. Da Sohn Jonas bereits mit viel Engagement im Betrieb arbeitet, sei dies geregelt. Jutta Fritzsche freut sich darüber, dass auch viele Kinder an der Hofführung teilgenommen haben. Josef und Kathrin boten den Kinder an, bei Interesse gern mit ihrer Schulklasse den Hof erneut zu besuchen.