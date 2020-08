Bürger gestalten Spielplatz mit

Brakel (WB/fsp). In einer Döner-Bude hat Sabrina Averkamp im Juni vergangenen Jahres Bürgermeister Hermann Temme darauf angesprochen, ob man nicht die Spielplätze in Brakel attraktiver gestalten könnte. Zuvor hatte sie in einer Facebook-Gruppe gefragt, ob Interesse an dem Thema besteht und war auf große Resonanz gestoßen.

Von Westfalen-Blatt