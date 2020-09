Brakel (WB). Nachdem das Hallenbad in Brakel wieder geöffnet hat, bietet das Kommunale Integrationszentrum Kreis Höxter in Kooperation mit der Stadt Brakel und der Schwimmtrainerin Friederike Starke einen neuen Schwimmkursus nur für Frauen und Mädchen an.

Von Westfalen-Blatt