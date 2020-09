Marmelade ist der Mutmacher

Das Wort „Verein“ stammt letztlich von „eins werden“ und „etwas zusammenbringen“. Und da das momentan nicht wie gewöhnlich möglich ist, haben die zwölf Frauen des Leitungsteams in Eigenarbeit Marmelade gekocht, in kleine Gläser gefüllt und zusammen mit einer kleinen Botschaft sowie einem Gebet an jedes Mitglied verteilt.

Der Glaube stärkt

Dieses Präsent sollte eine Art Mutmacher sein, um zu zeigen, dass es weitergehen wird und der Verein weiterhin daran arbeitet, die Menschen „zusammenzubringen“ – getreu dem Motto: „Der Glaube stärkt uns. Die Liebe hält uns. Die Hoffnung trägt uns.“

Das wird wohl ein Startschuss für eine etwas andere Form der Begegnung sein. Weitere Ideen für Aktionen sind bereits besprochen worden. Selbstverständlich ist alles von den jeweils aktuellen Vorgaben abhängig. Die selbst gekochte Marmelade ist zumindest schon gut bei den Mitgliedern angekommen, so dass alle zuversichtlich in die Zukunft schauen und sich auf die kommenden Aktivitäten freuen.