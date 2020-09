Im August 2019 begannen erste Gespräche mit Pyramis Immobilien über ein 4800 Quadratmeter großes, städtisches Grundstück neben dem ehemaligen Hotel Kaiserbrunnen. „Das Inklusionshotel ist ein zukunftweisendes Projekt“, sagt Bürgermeister Hermann Temme. In Brakel bestehe ei ungedeckter Bedarf an Übernachtungen, erklärt Temme. Durch das Inklusionshotel – das erste im Kreis Höxter – könnten die vorhandenen Hotel- und Übernachtungskapazitäten aufgestockt werden und somit ein attraktives Angebot für Touristen, Geschäfts- sowie Tagungsreisende geschaffen werden.

Genossenschaft wird gebildet

So ein Inklusionshotel kann gesellschaftsrechtlich in Form einer Genossenschaft organisiert werden. Die für soziale Projekte bewährte Rechtsform der Genossenschaft ermöglicht es, ein städtisches Grundstück in die Genossenschaft einzubringen. Im Gegenzug für eine solche Sacheinlage erhält die einbringende Stadt im Wege eines Aktivtausches wertgleich Geschäftsanteile an der Genossenschaft. Ein solches Geschäft ist für den Haushalt neutral.

Gründungsmitglieder der Genossenschaft sollen die Stadt Brakel, der Sozialpartner-/verband und die Firma Pyramis werden. Die genaue Zusammensetzung wird im weiteren Projektablauf definiert. Die Stadt Brakel hat am 14. Mai diesen Jahres eine entsprechende Absichtserklärung mit Pyramis unterschrieben.

Gefördert wird der Bau des Inklusionshotels durch eine Projektförderung auch durch die „Aktion Mensch“.

Individuelle Kompetenzen

Die Firma Pyramis Immobilien-Entwicklung GmbH ist spezialisiert auf die Entwicklung und Realisierung von Stadtentwicklungsprojekten kleiner und mittelgroßer Kommunen unter Berücksichtigung wirtschaftlicher, (verwaltungs-)rechtlicher und bautechnischer Aspekte.

Das Unternehmen Pyramis aus Münster wurde von Rechtsanwalt Michael Hoppenberg und Michael Kirchner gegründet. Beide geschäftsführende Gesellschafter und Geschäftsführer bringen ihre individuellen Kompetenzen und langjährigen Erfahrungen aus den Bereichen Projekt- und Stadtentwicklung sowie Immobilien- und Verwaltungsrecht ein. Hoppenberg und Kirchner arbeiten mit einem über Jahre vertrauensvoll gewachsenem Netzwerk zusammen, dem politische Entscheidungsträger, Vertreter der Wirtschaft, Einzelhandelsexperten, Hotel- und Gastronomie-Fachleute sowie auch soziale Träger angehören.

„So ein Projekt kann aber nur laufen, wenn in der Woche genügend Übernachtungsgäste vorhanden sind. Insgesamt gibt es in Brakel 10.000 Übernachtungen im Jahr, und das können die bestehenden sieben Hotels und Beherbergungsbetriebe in Brakel nicht leisten. Denn es gibt recht viele Tagungsgäste, die in der Woche untergebracht werden müssen. Am Wochenende kommen die Touristen. Von denen allein kann aber kein Hotelier mehr leben. Daher werden auch viele kleine Hotels bald nicht mehr existieren, denn der Nachwuchs hat oft kein Interesse daran, ein Hotel zu übernehmen“, sagte Michael Hoppenberg auf einer Pressekonferenz.