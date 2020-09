Ein guter Tag für die Feuerwehr

„Als Leiter der Feuerwehr ist es mittlerweile die neunte Fahrzeugübergabe und Segnung. In der Form heute aber wieder einmal eine ganz besondere Veranstaltung. Bei der Indienststellung der neuen Drehleiter im vergangenen Jahr konnte ich noch eine große Anzahl von Einsatzkräften der Feuerwehr begrüßen, dass ist in der aktuellen Corona-Lage leider nicht möglich. Auch wir Einsatzkräfte können uns derzeit nur auf Abstand begegnen. Dennoch ist es für die Feuerwehr der Stadt Brakel ein guter Tag. Zu sehen sind hier drei neue Einsatzfahrzeuge und ein Kofferanhänger. Die Löschfahrzeuge im hinteren Bereich der Aufstellung sind nicht neu. Ein neuer Ausrüstungsgegenstand auf den Löschfahrzeugen wird die Arbeit der Einsatzkräfte erleichtern und sicherer machen, die beiden Wärmebildkameras“, sagte Sven Heinemann bei der Begrüßung auf dem Marktplatz in Brakel.

Fahrzeuge sofort einsetzbar

Der neue Kommandowagen (KdoW) ist ein leistungsstarker VW Tiguan, der von der Firma Seibert in Brakel feuerwehrtechnisch umgerüstet wurde. Das fünf Jahre alte Fahrzeug ist für einen bestellten Einsatzleiter vorgesehen, um im Einsatzfall vom jeweiligen Aufenthaltsort zeitnah eine Einsatzstelle zu erreichen. Der Beschaffungskosten liegt bei 30.000 Euro.

Teuerer sind die neuen Mannschaftstransportfahrzeuge (MTF) gewesen: insgesamt 87.000 Euro für beide VW T 6 („Bulli“). Sie werden für die Löschzüge 2 (Hembsen) und 3 (Gehrden) eingesetzt.

Für den Löschzug 3 war bisher noch kein MTF vorhanden. Am Standort Gehrden wurde eine neue Fahrzeughalle zur Unterbringung vom neuen MTF errichtet.

Für den Löschzug 2 in Hembsen wurde im Jahr 2013 ein gebrauchtes MTF vom Kreis Höxter erworben. Das Fahrzeug aus dem Baujahr 2002 ist mittlerweile abgängig und nicht mehr wirtschaftlich instand zu setzen. „Das Fahrzeug ist 220.000 Kilometer gelaufen, und die Reparaturen würden von den Kosten her höher sein als der Zeitwert des Fahrzeuges“, erklärte Sven Heinemann. Daher wurde für den Löschzug 2 ein baugleiches Fahrzeug beschafft.

Die Mannschaftstransportfahrzeuge werden für den Transport von Mitgliedern der Jugendfeuerwehr, der Einsatzabteilung sowie für Mitglieder der Ehrenabteilung eingesetzt. Weiterhin haben die Fahrzeuge eine erweiterte Funk- und Kommunikationsausstattung und können somit für eine Abschnittsleitung in den jeweiligen Löschzügen bei größeren Einsätzen eingesetzt werden. Die Fahrzeug sind somit multifunktionell einsetzbar.

Anhänger für Ausrüstungen

Sehr sinnvoll ist auch der Kauf eines Kofferanhängers für den Löschzug Brakel, wie Heinemann betonte. Der Anhänger soll für den Transport von sperrigen oder verschmutzen Ausrüstungen und Bekleidung von Einsatzstellen genutzt werden. „Bisher mussten wir die verschmutzten Ausrüstungen in den Mannschaft- oder Löschwagen unterbringen, was sehr unpraktisch war“, sagte Sven Heinemann. Weiterhin kann die Jugendfeuerwehr den Anhänger für Transporte auch bei mehrtägigen Zeltlagern oder Ausflugsfahrten nutzen. Der Anhänger wird von den neuen Mannschaftstransportern gezogen und hat 5500 Euro gekostet.

Zusätzlich haben die Löschzüge in Hembsen und Gehrden je eine neue Wärmebildkameras (WBK) erhalten. Die bisherigen Wärmebildkameras der Löschfahrzeuge der Einheiten Gehrden und Hembsen sind altersbedingt nicht mehr für Einsätze zur Menschenrettung bei Bränden und technische Hilfeleistungen geeignet. Sie kosteten insgesamt 14.600 Euro.

Wie Bürgermeister Hermann Temme in seiner Ansprache hervorhob, stellen die neuen Fahrzeuge eine deutliche Verstärkung der Brakeler Feuerwehr-Flotte dar. Die neue Ausrüstung bedeute ebenfalls eine deutliche Verbesserung und werde der Feuerwehr ihre Einsätze erleichtern und den Bürgern mehr Sicherheit bringen. Und damit verbessere sich auch der Schutz für die Bevölkerung und die Stadt insgesamt.

Und wie es Tradition in Brakel ist, segneten Pfarrer Willi Koch und Pfarrer Volker Walle die Fahrzeuge und Kameraden, die vor Ort waren.