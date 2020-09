Politische Arbeit neu sortieren

Pattsituation möglich

Die CDU hat am Sonntag 48,8 Prozent der Stimmen auf sich vereinen können, 2014 waren es noch 50,8 Prozent. Deutlich größer sind die Verluste bei der SPD: Dis Sozialdemokraten rutschten von 22,2 auf 15,6 Prozent ab. Leichte Verluste hat es bei der UWG/CWG gegeben. Am Sonntag stimmten 12,7 Prozent für die Partei, vor fünf Jahren waren es noch 14,1 Prozent. Bündnis 90/Die Grünen haben ihren Stimmenanteil fast verdoppelt. 7,7 Prozent erreichten sie 2014, am Sonntag votierten 14,9 Prozent der Wähler für die Partei. Vervierfacht hat sich der Anteil der Stimmen für die Liste Zukunft. Zwei Prozent stimmten 2014 für die Gruppierung, am Sonntag waren es acht Prozent. Die Liste erhält damit drei Sitze, in der noch aktuellen Ratsperiode war es ein Sitz. Die UWG/CWG ist im künftigen Rat erneut mit vier Kandidaten vertreten. Jeweils fünf Sitze bekommen SPD und Bündnis 90/Die Grünen. Die Sozialdemokraten verlieren zwei Sitze, die Grünen steigern sich von zwei auf fünf Vertretern im Rat. Nach wie vor 17 Sitze hat die CDU.

17 Mandate für die CDU

„Wir sind mit dem Wahlergebnis zufrieden. Wir haben wie beim letzten Mal auch 17 Mandate errungen“, kommentierte der Fraktionsvorsitzende Ewald Hanisch. Die Grünen hätten wie auch im Bundestrend ein „super Ergebnis“ eingefahren. „Da hätten wir gerne ein paar Prozentpunkte mehr für uns vereinnahmt“, bekannte der Christdemokrat. Unter den gegebenen Umständen werde man sich in der politischen Arbeit etwas neu sortieren müssen. Hanisch: „An der einen oder anderen Stelle könnte die Arbeit etwas schwieriger werden – das hängt aber von anderen Akteuren ab.“

SPD ist enttäuscht

Aus seiner Enttäuschung über das Ergebnis macht der SPD-Fraktionsvorsitzende Dirk Multhaupt kein Hehl: „Das ist ein Verlust in Erdrutsch-Dimensionen.“ Er bedauere, dass es den Sozialdemokraten in Brakel nicht gelungen sei, Stimmen zu halten oder zumindest nicht in dem Maße zu verlieren, wie es im Bundestrend der Fall sei. Er habe anfangs nicht gedacht, dass dieser Auswirkungen habe. Multhaupt: „Kommunalpolitik ist ja immer etwas anders zu bewerten. Aber wenn man sich die Gewinn- und Verlustrechnungen anschaut, muss man sagen, dass das, was wir verloren haben bei den Grünen oben drauf gekommen ist.“

Er kann der Schlappe aber auch etwas Gutes abgewinnen. „Die absolute Mehrheit der CDU ist gebrochen. Wenn man zusammenhalten würde, könnte man auch mal gegen die Mehrheitsfraktion stimmen“, sagte Dirk Multhaupt. Ihn freut darüber hinaus, dass die SPD – wenn auch nur mit hauchdünner Mehrheit im Prozentbereich – die Partei mit den zweitmeisten Stimmen sei.

Grüne freuen sich

„Wir sind sehr erfreut über großen Erfolg von 15 Prozent. Für mich persönlich ist dieses Ergebnis der Höhepunkt aus 29 Jahren Ratstätigkeit“, erklärte Grünen-Fraktionssprecher Meinolf Schulte, der im kommenden Rat nicht mehr vertreten sein wird. Auch er ist „stolz und zufrieden“, dass die CDU keine absolute Mehrheit mehr habe und Bündnis 90/Die Grünen mit der Anzahl der Sitze gleich mit der SPD gezogen habe. Schulte: „Ich hoffe, dass mit den fünf Leuten möglichst viel von Wahlversprechen umgesetzt werden können.“

Neue Aufgaben

„Wir sind zufrieden, dass unser Ergebnis so geblieben ist wie die letzten drei Wahlen“, kommentierte UWG/CWG-Fraktionssprecher Johannes Tobisch das Abschneiden seiner Partei. Er freue sich, dass die Partei weiter mit vier Plätzen im Rat vertreten sei.

Auch Christoph Schünemann von der Liste Zukunft ist mit dem Abschneiden seiner Partei sehr zufrieden: „Das ist ein gutes Ergebnis, wir sind mit drei Mann im Rat, ich freue mich auf meine neuen Aufgaben.“ Er habe vor der Wahl gesagt, er wolle nach der Wahl mit jedem Bürger einen Kaffee oder ein Bier trinken können. „Und ich denke, das ist auch möglich“, sagte Schünemann.