„Im Zeitraum von Samstag, 12 September, um 20 Uhr bis Sonntag, 13. September, um 8 Uhr wurden diese Zaunelemente durch unbekannte Personen offensichtlich rausgetreten“, berichtet Polizeisprecherin Ramona Ellebrecht. Dadurch seien auch Stützpfeiler aus der Verankerung gebrochen. Es sei ein hoher Sachschaden entstanden.

Die Behördensprecherin: „Weiterhin wurde ein Mülleimer, der sich nahe der Reithalle bei einer Sitzecke an der Nethe befindet, aus der Verankerung gehoben und in die Nethe geworfen. Auch dort wurde ein Zaunelement beschädigt. Eigentümer dieses Zauns ist die Stadt Brakel.“

In der Nacht zuvor, zwischen Freitag, 11. September, um 19.45 Uhr, und Samstag, 12. September, um 9.30 Uhr wurde zudem eine Sitzbank am Quellen-Pavillon an der Brunnenallee beschädigt. Ramona Ellebrecht: „In diesem Bereich ist es in den vergangenen Monaten häufiger zu Sachbeschädigungen gekommen.“ Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Verursachern geben können, sich bei der Polizei Höxter, Telefon 05271/962-0, zu melden.