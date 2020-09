Gruppe in Kita geschlossen

Erkeln (WB). Der Träger der heilpädagogischen Kita St. Raphael in Brakel-Erkeln, die Katholische Kindertageseinrichtungen Hochstift GmbH, hat beschlossen, vorübergehend eine von vier Gruppen zu schließen, da eine Person in der Kita an Covid 19 erkrankt ist. In Abstimmung mit dem Gesundheitsamt des Kreises Höxter wurde amtsseitig entschieden, das pädagogische Personal (drei Mitarbeitende und zwei Praktikanten) und die acht Kinder dieser Gruppe unter Quarantäne zu stellen. Die betroffene Gruppe wurde am 18. September vorübergehend geschlossen. Über die weitere Entwicklung entscheidet der Träger in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt. Das örtliche und überörtliche Jugendamt sind über die aktuelle Situation informiert.

Von Westfalen-Blatt