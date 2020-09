In Abstimmung mit dem Gesundheitsamt des Kreises Höxter wurde amtsseitig entschieden, das pädagogische Personal (drei Mitarbeitende und zwei Praktikanten) und die acht Kinder dieser Gruppe unter Quarantäne zu stellen. Die betroffene Gruppe wurde am 18. September vorübergehend geschlossen. Über die weitere Entwicklung entscheidet der Träger in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt. Das örtliche und überörtliche Jugendamt sind über die aktuelle Situation informiert.

„Die Erkrankung ist nach unserem Kenntnisstand bereits vor dem Auftreten von Symptomen ansteckend. Wir bitten Sie deshalb, aufmerksam und verantwortungsvoll im Hinblick auf Krankheitssymptome bei Ihrem Kind zu sein“, empfiehlt die Katholische Kindertageseinrichtungen Hochstift GmbH.