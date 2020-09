„Tischlein deck dich“ umgezogen

Denkmalgeschützt

An zwei Mittwochen im Monat öffnen die Türen. Von jetzt an aber in den ehemaligen Wirtschaftsräumen des Kapzinerklosters für die Bedürftigen. „Für unseren Bedarf müsste das Gebäude aber völlig neu hergerichtet werden. Dabei waren auch die Anforderungen des Gesundheitsamtes für die Lebensmittel hinsichtlich Hygiene und vor allem Kühlung zu berücksichtigen“, sagte Ursula Kahle bei der offiziellen Übergabe der neuen Stätte. Wegen der absehbar beträchtlichen Kosten stellte „Tischlein deck dich“ einen Förderantrag an den Flüchtlingsfond des Erzdiözese Paderborn, der mit Unterstützung des Vorstandes des Caritasverbandes Kreis Höxter, Thomas Rudolphi, und der Dekanatskoordinatorin Gabriele Pipiale großzügig gewährt wurde. Zusätzlich konnte sich der Verein über eine zweckgebundene Spende der Sparkasse in Brakel freuen.

Markise über Eingang

„Es gab eine Menge zu tun“, berichtete Ursula Kahle. Das denkmalgeschützte Gebäude musste mit Regalen, den Kühlgeräten und eine Kühlzelle ausgestattet werden. Zudem sollten die ehrenamtlichen Helfer eine kleine Teeküche erhalten. Das größte Problem war allerdings der Denkmalschutz. Gerade jetzt zu Corona-Zeiten dürfen nur wenige Personen den Ausgaberaum betreten, der zudem auch etwas kleiner ist als die alte Ausgabestätte. Und daher wollte „Tischlein deck dich“ über dem Eingang einen festen Wetterschutz für die Kunden installieren, die draußen warten müssen. Da spielte aber die Denkmalbehörde nicht mit und die Abklärung des Problems zog sich über Monate. Schließlich einigte man sich auf eine Markise, die nach Bedarf elektrisch ausgefahren werden kann. Auch eine Rampe wurde installiert, damit der Raum barrierefrei erreichbar ist.

Pfarrer Willi Koch und Pfarrer Volker Walle segneten die Ausgabestätte nach der offiziellen Vorstellung. Wie Pfarrer Koch in seiner Begrüßung betonte, wird in diesem „heiligen Bezirk“, dem Klosterbereich, immer schon Nächstenliebe praktiziert. Er freue sich über die gute Unterkunft des „Tischlein deck dich“.

Bürgermeister Hermann Temme sprach vom Glück, dass es die Ehrenamtlichen in Brakel gibt. „Dank ihres Einsatzes können sich auch hier im Stadtgebiet Brakel Bedürftige mit dem notwendigen eindecken, was sie zum täglichen Leben gebrauchen. Sie schauen nicht weg, sondern engagieren sich“, sagte Temme.