Brakel (WB). Am frühen Sonntagmorgen wurde die Polizei zu einer Gruppe randalierender Jugendlicher in Brakel gerufen. Im Bereich der Lütkerlinde, im so genannten Generationenpark, waren um 5 Uhr lautes Gegröle und ein umgetretenes Verkehrsschild gemeldet worden.

Von Westfalen-Blatt