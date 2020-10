500 Stunden im Einsatz

Großes Engagement

Dabei war Victoria Lang etwa 500 Zeitstunden im Einsatz, die allesamt außerunterrichtlich im Freizeitbereich lagen. Ein so großes und kontinuierliches Engagement darf und muss besonders hervorgehoben werden, ist es doch nicht selbstverständlich. Landrat Friedhelm Spieker und der Sprecher der Initiative Kulturelle Bildung im Kulturland Kreis Höxter, Gerhard Antoni, würdigten diesen lobenswerten Einsatz im Engagementnachweis NRW. Schulleiter Michael Urhahne übergab diese seltene Auszeichnung sehr gerne an die Schülerin des Beruflichen Gymnasiums, die im kommenden Jahr ihren Abschluss anstrebt. Er führte dazu aus: „Junge Menschen wie Sie, Frau Lang, haben erkannt, dass das Schulleben am Berufskolleg in erheblichen Maße durch die Schüler und Schülerinnen mitgestaltet werden kann. Ihr Einsatz hat dabei wesentlich dazu beigetragen, dass unser Kulturprofil gelebte Wirklichkeit und qualitativ sehr wertvoll ist – dafür meinen ausdrücklichen Dank!“

Soziale Kompetenzen

Nordrhein-Westfalen hat 2002 als erstes Bundesland einen Engagementnachweis eingeführt – gemeinsam mit Wohlfahrtsverbänden und weiteren Trägern des Ehrenamtes, Wirtschaftsverbänden und Arbeitgeberorganisationen. Der Engagementnachweis Nordrhein-Westfalen ist eine Form der Wertschätzung und Anerkennung. Er öffnet seinen Inhaberinnen und Inhabern vielerorts neue Türen. Wohlfahrts-, Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände aus ganz Nordrhein-Westfalen unterstützen die Initiative. Anders als bei der Ehrenamtskarte Nordrhein-Westfalen wird kein besonderer zeitlicher Umfang der Tätigkeit vorausgesetzt.

Ehrenamtliche erhalten den Engagementnachweis von der Organisation, für die sie tätig sind. Der Engagementnachweis NRW dokumentiert fachliche und soziale Kompetenzen und bescheinigt die im Engagement erworbenen Fähigkeiten.

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie haben in diesem Jahr den Kulturkalender des Berufskollegs ordentlich ausgedünnt. So konnten weder das traditionelle Theaterstück, die Abschlussveranstaltung des Landesprogramms Kultur und Schule noch der geplante Poetry Slam zur Aufführung gebracht werden. Alle in diesen Formaten beteiligten Teams hoffen sehr, dass im kommenden Jahr wieder ein Kulturprogramm durchgeführt werden kann.