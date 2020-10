Brakeler wegen Missbrauch angeklagt

Paderborn/Brakel (WB). Die Staatsanwaltschaft Paderborn hat gegen einen 61-jährigen Mann aus Brakel Anklage vor dem Landgericht Paderborn wegen sexuellen Missbrauchs unter Ausnutzung eines Betreuungsverhältnisses und wegen Vergewaltigung zum Nachteil einer Bewohnerin eines Seniorenheims in Altenbeken erhoben. Dem Mann, der als Pfleger in der Einrichtung beschäftigt war, wird vorgeworfen, sich am 2. Januar an einer dementen Bewohnerin vergangen zu haben. Er ließ von ihr ab, als er von einer Kollegin entdeckt wurde. Der Angeschuldigte hat das Kerngeschehen eingeräumt.

Von Westfalen-Blatt