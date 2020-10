Zwei langjährige Mitarbeiterinnen wurden in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.

Das 25-jähriges Dienstjubiläum beging Lidia Derksen. Sie wurde 1994 als Raumpflegerin in der städtischen Kindertageseinrichtung Riesel eingestellt. Im Juni 2007 wurden ihr zusätzliche Reinigungsarbeiten im Kindergarten Istrup übertragen.

40 Jahre im Dienst der Stadt ist Josef Behler. Er begann bereits im Jahr 1980 seine Ausbildung zum Forstwirt bei der Stadt Brakel. Danach wurde Behler im Stadtforst übernommen. Seit 1999 verstärkt Josef Behler das Team des städtischen Bauhofes.

Kollegiales Verhalten

Auch Andreas Gehle ist nun schon 40 Jahre in der Stadtverwaltung tätig. Neben seiner heutigen Tätigkeit in der Verwaltung der städtischen Bäder und Brunnen war Gehle in den vergangenen Jahren unter anderem in der Haupt- und Personalabteilung sowie in der Stadtkasse beschäftigt.

Ralf Müller begann im Jahr 1980 eine Umschulung zum Forstwirt im Stadtforst Brakel. Nach dem erfolgreichen Abschluss dieser Umschulung wurde Müller von der Stadt Brakel übernommen und ist seitdem im Forst tätig.

Bürgermeister Hermann Temme dankte seinen Mitarbeitern und seiner Mitarbeiterin herzlich für das Engagement und ihr kollegiales Verhalten sowie ihre erfolgreiche Arbeit. „Ein besonderer Dank geht in diesem Zuge auch an ihre Familien, die so oft hinter Ihnen standen und stehen“, sagte der erste Bürger der Stadt.

In den Ruhestand entlassen wurden Hedwig Dadok und Jutta Flormann.

Hedwig Dadok war seit 1976 für die Stadt Brakel tätig. Als Kindergarten-Helferin war sie in den städtischen Kindertageseinrichtungen Bökendorf und Hembsen beschäftigt.

Jutta Flormann wurde 1977 als Erzieherin im Kindergarten Gehrden bei der Stadt Brakel eingestellt. Beide Mitarbeiterinnen haben sich in mehr als vier Jahrzehnten stets liebevoll um das Wohl der Kinder in den städtischen Einrichtungen gekümmert. Bürgermeister Temme wünschte ihnen alles Gute für den neuen Lebensabschnitt.