Ein neues Bild von Kirche kennenlernen

Die Onlinewerkstatt bietet Denk- und Handlungsimpulse für eine Gestalt von Kirche, die das Wort Gottes lebt und die darauf vertraut, dass Gott mit ihr unterwegs ist.

„Das Angebot richtet sich an interessierte Christinnen und Christen, die auf der Suche nach einer ihnen gemäßen Gestalt von Kirche sind. In sechs Modulen, die wöchentlich frei geschaltet werden, setzen sich die Teilnehmenden in Eigenregie mit den Inhalten auseinander, die in kreativen und kurzweiligen Formaten präsentiert werden“, erläutert Gisela Fritsche, Dekanatsreferentin im Dekanat Höxter.

Digitale Pinnwände

Über digitale Pinnwände kommen die Teilnehmer miteinander in den Austausch. Zu jedem Wochenmodul gibt es ein Onlinemeeting, um über die Themen ins Gespräch zu kommen.

Anmeldungen für die Onlinewerkstatt sind noch bis zum kommenden Sonntag, 25. Oktober möglich. Weitere Informationen gibt es im Internet unter https://wir-erzbistum-paderborn.de/veranstaltungen/damit-das-reich-gottes-mit-dir-wachsen-kann