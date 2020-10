Brakel-Hembsen (WB). Ein weiteres Mal hat in Hembsen eine Mülltonne gebrannt. Ein bislang unbekannter Täter setzte am Donnerstag, 22. Oktober, zwischen 2.25 und 2.55 Uhr eine auf dem Bürgersteig an der Kirchstraße stehende Biotonne in Brand.

Von Westfalen-Blatt