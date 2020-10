Hochzeit ohne Trauschein

Wirklich? Landwirt Norbert J. (54) und Petra W. (51) – sie sind bis heute keine Eheleute. Die Zeremonie, die der Sender gezeigt habe, sei „fürs Fernsehen“ gewesen, sagt der Bauer. Einen Teil der Gäste und die Hochzeitsfotografin soll der Kölner Sender organisiert haben.

Auf Show gehofft

Für Norbert J. ist es nicht einfach, mit einem kleinen Hof mit weniger als 20 Hektar über die Runden zu kommen. Das Anwesen liegt mitten im Ortsteil Gehrden. Bis spät in den Abend kümmert sich der 54-Jährige um seine Tiere. Zeit und Gelegenheit, eine Frau kennenzulernen, bleiben da kaum. Deshalb hatte er gehofft, mit Hilfe von Moderatorin Inka Bause und ihrer Sendung „Bauer sucht Frau“ eine Partnerin zu finden. So lernte er 2015 in der elften Staffel der Show Petra W. kennen, die von RTL als Hufpflegerin vorgestellt wurde. Zwischen den beiden habe es „gefunkt“, verkündete der Sender, und Petra W. zog irgendwann auf den Hof nach Brakel.

2019 feierten die beiden im Mittelalterdorf Fürstenberg ein Fest, das RTL als „Romantische Mittelalterhochzeit“ anpries. Das Paar und die Gäste trugen historische Kleider, und ein Mann, der ein größeres hölzernes Kreuz um den Hals trug, nahm eine Zeremonie vor. „Das haben wir aus freiem Willen gemacht. Es war ein schöner Tag“, sagt Norbert J. Einen Teil der Kosten für die Feier hätten sie getragen, einen anderen der TV-Sender. Wer die Zeremonie abgehalten habe, wisse er nicht mehr genau. „Das war ein Redner aus Lippe.“

Ringe getauscht

In dem RTL-Film sagt dieser Redner: „Ich wünsche Euch, dass Ihr durch Höhen und Tiefen miteinander geht.“ Und: „Ich wünsche Euch, dass Gott das Band Eurer Verbundenheit nie zerreißen lässt.“ Dann tauschen Norbert J. und Petra W. Ringe aus Tierknochen, und Inka Bause verkündet: „Norbert und Petra haben ihr Glück besiegelt!“

Allerdings nicht rechtskräftig. „Es gab ja keine standesamtliche Trauung. Ich bin bis heute nicht verheiratet“, sagt Norbert J. Auch lebe Petra nicht mehr auf seinem Hof. „Sie ist in eine andere Stadt gezogen. Ich weiß nicht, wie ich sie erreichen kann.“

Für RTL war die Veranstaltung in Fürstenberg „die 29. Bauer-sucht-Frau-Hochzeit“, wie der Sender auf seiner Internetseite schreibt – auch ohne Trauschein. Als Betrug an seinem Publikum möchte der Sender das nicht verstanden wissen. „Der Zuschauer hat erfahren, dass es sich hier um eine freie Trauung gehandelt hat“, sagt Maren Mossig, Sprecherin der Sendung. Bisher habe „Bauer sucht Frau“ mehr als 30 Ehen hervorgebracht, bei denen die Paare standesamtlich getraut worden seien. Und es habe drei „freie Trauungen“ gegeben. Was das ist, erklärt Marion Büse, Standesbeamtin in Brakel: „Eine sogenannte freie Trauung ist eine Zeremonie, die keinerlei rechtliche Wirkung hat. Wer verheiratet sein möchte, kommt um das Standesamt nicht herum.“

„Menwchen benutzt“

Eine Hochzeit ohne Trauschein – der Hamburger Medienpsychologe Prof. Jo Groebel spricht mit Blick auf die RTL-Sendung von einer „lässlichen Sünde“ und sagt: „Wer sich solche Sendungen ansieht, sollte eigentlich wissen. dass dort angebliche dokumentarische Ansprüche mit Showelementen verbunden werden. Natürlich wird da nicht das echte Leben gezeigt.“ Solche Formate seien vergleichsweise günstig zu produzieren und hätten oft ganz gute Quoten. „Für mich ist es eher grenzwertig, dass in solchen Sendungen Menschen vorgeführt werden“, sagt der Medienwissenschaftler. Sie würden oft in ihrer ganzen Unbeholfenheit und Naivität, die man ihnen nicht vorwerfen dürfe, gezeigt. „Die werden schlicht benutzt.“